Отключение электроснабжения в Луганске 3 декабря
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 3 декабря будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Без электроснабжения в Артемовском районе останутся:
поселок Косиора;
улица Кольчугина, 1-5;
улица Линева, 1-44;
переулок Серойденко, 1-10;
улица Совхозная, 44б;
улица Чапаева, 55-80;
улица Лейтенанта Шмидта, 2-10;
улица Есенина, 6, 55-67;
улица Львовская, 1-8;
проезд 7-й Онежский, 1-15;
улица Победоносная, 44-68;
улица Фадеева, 2-24. Экономика - Сегодня, 20:46 68
Без электроснабжения в Артемовском районе останутся:
поселок Косиора;
улица Кольчугина, 1-5;
улица Линева, 1-44;
переулок Серойденко, 1-10;
улица Совхозная, 44б;
улица Чапаева, 55-80;
улица Лейтенанта Шмидта, 2-10;
улица Есенина, 6, 55-67;
улица Львовская, 1-8;
проезд 7-й Онежский, 1-15;
улица Победоносная, 44-68;
улица Фадеева, 2-24. Экономика - Сегодня, 20:46 68
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