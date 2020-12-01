Прогноз погоды в Луганске на 3 декабря
В Луганске завтра, 3 декабря, облачно с прояснениям, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -2 -7ºС, днем -3 +2ºС. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +14,1ºС в 1961 году
минимальная — -19,9 ºС в 1985 году.
Народный календарь: 3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока». По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 69
Температура воздуха: ночью -2 -7ºС, днем -3 +2ºС. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +14,1ºС в 1961 году
минимальная — -19,9 ºС в 1985 году.
Народный календарь: 3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока». По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 69
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