Как осуществляется пропуск через КПВВ «Новотроицкое»
В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» движение со стороны Донецка открывают по понедельникам и пятницам. Люди проходят на подконтрольную Украине территорию, но тех, у кого кнопочные телефоны, отправляют на 2-недельную обсервацию.
Об этом рассказал монитор благотворительного фонда «Право на захист» Денис Ярошенко, передает «Вільне радіо».
По его словам, 30 ноября с подконтрольной украинской власти стороны на временно неподконтрольную территорию в списках на пересечение было 118 человек.
«До 11 часов со стороны «ДНР» только приехал первый автобус с 14 людьми. Мы помогаем им устанавливать мобильное приложение «Дій вдома»», — рассказал правозащитник.
Включения в списки на пересечение требует от людей «межведомственный штаб ДНР». Это касается желающих проехать на временно неподконтрольную Украине территорию. Этот перечень согласовывают через представителей в ТКГ.
Донецкая облгосадминистрация признавала: украинские пограничники не пропускают через КПВВ «Новотроицкое» тех, кого в списках нет. Чтобы украинскую сторону не обвиняли на уровне ТКГ в срыве договоренностей.
Единственное условие для пересечения в сторону контролируемой правительством территории — это 2-недельная самоизоляция под контролем мобильного приложения «Дій вдома». Чтобы его установить, нужен современный смартфон, но он есть не у всех.
Ярошенко также рассказал, что одну из женщин, приехавших с временно неподконтрольной территории 30 ноября, отправили на обсервацию, поскольку у нее был кнопочный телефон.
После того как пересечение завершилось, эту женщину, как и других людей, оказавшихся в подобных обстоятельствах отвезли на обсервацию. Поскольку женщине пришлось ждать до 16:00, БФ «Право на захист» предоставил ей пищевой набор.
«Это фактически сухой паек с консервами, но в палатке ГСЧС люди могут получить кипяток», — говорит Ярошенко.
2-недельную обсервацию такие люди проходят в профилактории пгт Острое неподалеку от Селидово. Там можно сдать ПЦР-тест для досрочного прекращения обсервации, а кормит там людей Красный Крест.
Напомним, на КПВВ «Новотроицкое» к середине декабря обустроят современный сервисный центр с предоставлением всех админуслуг, отделением «Ощадбанка», банкоматами, аптеками и пр. Он будет выстроен по аналогии с инфраструктурой КПВВ в Счастье. Новости Региона - Сегодня, 20:15 124
Об этом рассказал монитор благотворительного фонда «Право на захист» Денис Ярошенко, передает «Вільне радіо».
По его словам, 30 ноября с подконтрольной украинской власти стороны на временно неподконтрольную территорию в списках на пересечение было 118 человек.
«До 11 часов со стороны «ДНР» только приехал первый автобус с 14 людьми. Мы помогаем им устанавливать мобильное приложение «Дій вдома»», — рассказал правозащитник.
Включения в списки на пересечение требует от людей «межведомственный штаб ДНР». Это касается желающих проехать на временно неподконтрольную Украине территорию. Этот перечень согласовывают через представителей в ТКГ.
Донецкая облгосадминистрация признавала: украинские пограничники не пропускают через КПВВ «Новотроицкое» тех, кого в списках нет. Чтобы украинскую сторону не обвиняли на уровне ТКГ в срыве договоренностей.
Единственное условие для пересечения в сторону контролируемой правительством территории — это 2-недельная самоизоляция под контролем мобильного приложения «Дій вдома». Чтобы его установить, нужен современный смартфон, но он есть не у всех.
Ярошенко также рассказал, что одну из женщин, приехавших с временно неподконтрольной территории 30 ноября, отправили на обсервацию, поскольку у нее был кнопочный телефон.
После того как пересечение завершилось, эту женщину, как и других людей, оказавшихся в подобных обстоятельствах отвезли на обсервацию. Поскольку женщине пришлось ждать до 16:00, БФ «Право на захист» предоставил ей пищевой набор.
«Это фактически сухой паек с консервами, но в палатке ГСЧС люди могут получить кипяток», — говорит Ярошенко.
2-недельную обсервацию такие люди проходят в профилактории пгт Острое неподалеку от Селидово. Там можно сдать ПЦР-тест для досрочного прекращения обсервации, а кормит там людей Красный Крест.
Напомним, на КПВВ «Новотроицкое» к середине декабря обустроят современный сервисный центр с предоставлением всех админуслуг, отделением «Ощадбанка», банкоматами, аптеками и пр. Он будет выстроен по аналогии с инфраструктурой КПВВ в Счастье. Новости Региона - Сегодня, 20:15 124
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