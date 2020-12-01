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Жители Донбасса хотят провести аудит использования международных грантов выделенных для развития Донбасса

robot Сегодня, 21:4518Новости
Жители Донбасса хотят провести аудит использования международных грантов выделенных для развития Донбасса
В пресс-центре информационного агентства «Украинские Новости» 3 декабря 2020 года, в 13:00 состоится пресс-конференция на тему: «Аудит использования международных грантов на социально-гуманитарные проекты по развитию Донбасса. Кто и как тратит средства, предназначенные для региона: роль МинВОТ».
Организатор пресс-конференции КyivStratPro.
Спикеры:
Андрей Бузаров, политический аналитик-международник;
Виктор Скок, юрист адвокатской группы LES;
Юрий Седнев, кандидат юридических наук;
Руслан Бортник, глава Украинского института политики;
Руслан Рыгованов, член общественного совета при Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Марик Джангутинов, эксперт КyivStratPro;
Валерий Бондик, заслуженный юрист Украины.
Аккредитация журналистов: (099) 206 03 06 или [email protected]
Адрес пресс-центра: ст. м. «Дворец спорта», ул. Эспланадная, 20, 1 этаж. Новости Украины - Сегодня, 21:00 118

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