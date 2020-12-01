Будет сокращена подача воды в 3-х крупных городах региона, сообщили на предприятии «Лугансквода»
Из-за ремонта на магистральных водоводах в трёх городах будет сокращена подача воды. Об этом 2 декабря сообщили на предприятии «Лугансквода».
Подача воды в Стаханов, Кировск и Брянку будет сокращена с 3 декабря, возобновить водоснабжение в полном объёме планируют к вечеру 4 декабря.
Экономика - Сегодня, 20:01 358
Подача воды в Стаханов, Кировск и Брянку будет сокращена с 3 декабря, возобновить водоснабжение в полном объёме планируют к вечеру 4 декабря.
Экономика - Сегодня, 20:01 358
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