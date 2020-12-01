Русский драмтеатр посвятил очередную "Культурную среду" творчеству Достоевского (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева в рамках проекта "Культурная среда" представил зрителю программу из отрывков произведений русского писателя Федора Достоевского. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Традиционно постановщиками театрализованных композиций выступили сами артисты театра. Определяя главную идею программы, посвященной 200-летию со дня рождения Достоевского, они обратились к высказыванию писателя: "Истинно великие люди должны ощущать на свете великую грусть".Зрители увидели отрывки из романов "Братья Карамазовы" (постановщик Роза Молчанова), "Преступление и наказание" (постановщик Екатерина Митина), "Идиот" (постановщик Анна Приходкина), "Подросток" (монолог из романа прочитал Александр Сазанов) и повести "Белые ночи" (постановщик Владислав Кузьминых). Актер Владимир Андриюк обратился к юношеским стихам Достоевского, исполнив их под сочиненную им музыку."Читая Достоевского, я начинаю чувствовать собственную ответственность за каждого, кто рядом со мной. Его сочинения – это величайшее проявление самосознания и рефлексии", - подчеркнул Кузьминых.Руководитель литературно-драматической части театра Ирина Цой отметила, что творчество писателя всегда остается актуальным, так как обращено к духовным проблемам человека."Федор Михайлович искренне сопереживает человеку и пытается указать путь обретения душевной гармонии. Каждый из нас может найти и понять самого себя, найдя отклик на страницах бессмертных сочинений", - сказала она.По словам Цой, Достоевскому, который прожил сотни жизней на страницах своих романов, "удалось воссоздать и раскрыть суть русской души, для которой сострадание и любовь, честь и долг, вера и жертвенность становятся ежеминутным проживанием бытия".Завлит театра считает, что предложенная молодыми артистами программа может развиться в полноценный спектакль.Актер Руслан Махортов, сыгравший Родиона Раскольникова, отметил, что отрывок из "Преступления и наказания" оказался самым продолжительным в программе."Там было еще больше, мы сокращали. Но это Достоевский, это "Преступление и наказание", этот материал нелегко сокращать. Нужно, чтобы и зрители поняли, и чтобы тебе самому было все понятно, и это, конечно же, нелегко. К тому же нелегко понять логику убийцы, а его мне нужно было, в первую очередь, оправдать. В этом одна из главных задач актерской судьбы, актерского мастерства – оправдать своего персонажа. Было трудно это все понять и осознать, но мы постарались, и я надеюсь, что зрителям понравилось", - прокомментировал артист.Автор инсценировки отрывка из "Преступления и наказание" отметила, что качественный уровень "Культурной среды" растет с каждым месяцем, достигнув в этот раз очередного апогея."Наша "Культурная среда" начиналась просто с формата читки (произведения), и вот она с каждым разом растет-растет и, это мое личное мнение, сегодня она уже перешла в формат одноактного спектакля. И зритель эти встречи тоже воспринимает уже серьезно и более ответственно и с большим интересом", - подчеркнула Митина.После показа актеры, по традиции, предложили зрителям обсудить представление."Считают психологи и лингвисты, что язык – это не столько средство общения, сколько средство мышления. И вот Достоевский отполировывал каждую фразу, каждую свою мысль и уложил это в свои произведения. Актеры раскрутили так текст в обратном направлении, и получилось очень удачно, даже местами психологичнее, на мой взгляд, чем задумывал автор. Поэтому работу прекрасная, достойная, мне кажется, всем понравилось, вы можете гордиться своей работой", - сказал один из зрителей.Напомним, в ноябре 2019 года театр презентовал проект "Культурная среда", который проводится в неформальной обстановке в фойе учреждения культуры. Проект, с одной стороны, является экспериментальной площадкой для апробации актерами новых театральных форм, с другой, дает возможность прямого общения коллектива театра со зрителями. Обычно, артисты приглашают зрителей на просмотр творческих работ каждую первую среду каждого месяца в 16:00, однако в связи с принятыми в Республике противоэпидемическими мерами, информация об очередной встрече будет отдельно проанонсирована в средствах массовой информации.02 декабря — Луганск