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Русский драмтеатр посвятил очередную "Культурную среду" творчеству Достоевского (ФОТО)

root Сегодня, 22:001Новости
Русский драмтеатр посвятил очередную "Культурную среду" творчеству Достоевского (ФОТО)








Русский драмтеатр посвятил очередную "Культурную среду" творчеству Достоевского (ФОТО)




Русский драмтеатр посвятил очередную "Культурную среду" творчеству Достоевского (ФОТО)






Русский драмтеатр посвятил очередную "Культурную среду" творчеству Достоевского (ФОТО)






Русский драмтеатр посвятил очередную "Культурную среду" творчеству Достоевского (ФОТО)





















Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева в рамках проекта "Культурная среда" представил зрителю программу из отрывков произведений русского писателя Федора Достоевского. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Традиционно постановщиками театрализованных композиций выступили сами артисты театра. Определяя главную идею программы, посвященной 200-летию со дня рождения Достоевского, они обратились к высказыванию писателя: "Истинно великие люди должны ощущать на свете великую грусть".
Зрители увидели отрывки из романов "Братья Карамазовы" (постановщик Роза Молчанова), "Преступление и наказание" (постановщик Екатерина Митина), "Идиот" (постановщик Анна Приходкина), "Подросток" (монолог из романа прочитал Александр Сазанов) и повести "Белые ночи" (постановщик Владислав Кузьминых). Актер Владимир Андриюк обратился к юношеским стихам Достоевского, исполнив их под сочиненную им музыку.
"Читая Достоевского, я начинаю чувствовать собственную ответственность за каждого, кто рядом со мной. Его сочинения – это величайшее проявление самосознания и рефлексии", - подчеркнул Кузьминых.
Руководитель литературно-драматической части театра Ирина Цой отметила, что творчество писателя всегда остается актуальным, так как обращено к духовным проблемам человека.
"Федор Михайлович искренне сопереживает человеку и пытается указать путь обретения душевной гармонии. Каждый из нас может найти и понять самого себя, найдя отклик на страницах бессмертных сочинений", - сказала она.
По словам Цой, Достоевскому, который прожил сотни жизней на страницах своих романов, "удалось воссоздать и раскрыть суть русской души, для которой сострадание и любовь, честь и долг, вера и жертвенность становятся ежеминутным проживанием бытия".
Завлит театра считает, что предложенная молодыми артистами программа может развиться в полноценный спектакль.
Актер Руслан Махортов, сыгравший Родиона Раскольникова, отметил, что отрывок из "Преступления и наказания" оказался самым продолжительным в программе.
"Там было еще больше, мы сокращали. Но это Достоевский, это "Преступление и наказание", этот материал нелегко сокращать. Нужно, чтобы и зрители поняли, и чтобы тебе самому было все понятно, и это, конечно же, нелегко. К тому же нелегко понять логику убийцы, а его мне нужно было, в первую очередь, оправдать. В этом одна из главных задач актерской судьбы, актерского мастерства – оправдать своего персонажа. Было трудно это все понять и осознать, но мы постарались, и я надеюсь, что зрителям понравилось", - прокомментировал артист.
Автор инсценировки отрывка из "Преступления и наказание" отметила, что качественный уровень "Культурной среды" растет с каждым месяцем, достигнув в этот раз очередного апогея.
"Наша "Культурная среда" начиналась просто с формата читки (произведения), и вот она с каждым разом растет-растет и, это мое личное мнение, сегодня она уже перешла в формат одноактного спектакля. И зритель эти встречи тоже воспринимает уже серьезно и более ответственно и с большим интересом", - подчеркнула Митина.
После показа актеры, по традиции, предложили зрителям обсудить представление.
"Считают психологи и лингвисты, что язык – это не столько средство общения, сколько средство мышления. И вот Достоевский отполировывал каждую фразу, каждую свою мысль и уложил это в свои произведения. Актеры раскрутили так текст в обратном направлении, и получилось очень удачно, даже местами психологичнее, на мой взгляд, чем задумывал автор. Поэтому работу прекрасная, достойная, мне кажется, всем понравилось, вы можете гордиться своей работой", - сказал один из зрителей.
Напомним, в ноябре 2019 года театр презентовал проект "Культурная среда", который проводится в неформальной обстановке в фойе учреждения культуры. Проект, с одной стороны, является экспериментальной площадкой для апробации актерами новых театральных форм, с другой, дает возможность прямого общения коллектива театра со зрителями. Обычно, артисты приглашают зрителей на просмотр творческих работ каждую первую среду каждого месяца в 16:00, однако в связи с принятыми в Республике противоэпидемическими мерами, информация об очередной встрече будет отдельно проанонсирована в средствах массовой информации.
02 декабря — Луганск

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