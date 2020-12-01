Киев показывает отношение к людям, критикуя выдачу паспортов РФ и не давая свои - Дейнего

Киев демонстрирует свое истинное отношение к жителям Донбасса, когда одновременно критикует получение ими российских документов и не предоставляет возможность получать украинские. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, которое состоялось в режиме видеоконференции, заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего."Критика, которая звучит со стороны Украины, в этом случае она только проясняет для людей истинное положение вещей. Эти люди по причине того, что Украина прекратила выполнять функции государства к этой территории и к этому населению (Республик Донбасса), остались без документов. И сейчас Украина настаивает на том, что эти люди и должны оставаться без документов. То есть, она не признает за этими людьми, которых декларирует как своих граждан, не признает за ними наличие гражданских прав. Это явно показывает отношение нынешних киевских властей к этим людям", - сказал Дейнего.Он напомнил, что проблема с паспортами и другими документами возникла практически сразу после начала конфликта в Донбассе."У многих людей просто заканчивается срок действия украинского паспорта, и продлить его срок, вклеить фотографию технически нереализуемо на нашей территории с того момента, когда Украина вывела с наших территорий все органы, которые выполняли функцию государства по отношению к людям, живущим здесь, - пояснил полпред. - Жизнь не стоит на месте: люди вступают в брак, люди рождаются, и вот эти люди остаются практически без документов, которые им необходимы буквально каждый день".Дейнего отметил, что власти Республик были "вынуждены на первом этапе ввести свои паспортные документы, которые дают возможность этим людям использовать свои гражданские права"."И для нас очень важен тот шаг Российской Федерации, которым эти документы были признаны на территории РФ. Это была очень серьезная гуманитарная задача, которую РФ выполнила по отношению к населению ЛНР и ДНР", - сказал Дейнего.Он напомнил, что следующим шагом стало получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке."Люди долго ожидали такого шага. Этот жест от РФ – он вселил уверенность в людей в том, что они не забыты", - подчеркнул Дейнего.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года, к началу октября 2020 года количество получивших паспорта РФ достигло 150 тыс.02 декабря — Луганск