Представители 17 стран заслушали полпредов Республик Донбасса в СБ ООН – МИД ЛНР

Представители 17 стран приняли участие в заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, прошедшем в режиме видеоконференции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил МИД ЛНР.

"Заседание Совета безопасности ООН с участием полномочных представителей ЛНР и ДНР окончено. Участие в заседание приняли 17 государств", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в заседании участвовали представители Китая, Индонезии, Республики Нигер, Доминиканской Республики, Белоруссии, Марокко, Египта, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, Вьетнама, Сирии, ЮАР, Узбекистана, Венесуэлы, Вануату, Алжира и Туниса.

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии – неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с участием лиц, которых было бы полезно заслушать по той или иной теме. Формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику,

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 декабря — Луганск