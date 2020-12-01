Кукловоды националистов стали одной из причин невыполнения Киевом "Минска" - Дейнего

Кукловоды, стоящие за украинскими националистами, стали одной из причин невыполнения Киевом Минских соглашений. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, которое состоялось в режиме видеоконференции, заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего."К сожалению, последние годы явно показывают, что Украина реально находится в зависимости от националистических формирований, находится в зависимости от тех, кто реально стоит за националистическими формированиями, кто финансирует их, побуждает их к активным действиям, которые не позволяют Украине выполнять Минские соглашения", - сказал он.Представитель ЛНР добавил, что власти Украины должны "делать выводы и предпринимать шаги к тому, чтобы восстановить законность на своей территории и двигаться в направлении выполнения Минских соглашений, если они имеют такие намерения"."Но, скорее всего, надо смотреть даже несколько глубже – Украина реально не собирается свои обязательства в рамках Минских соглашений выполнять", - отметил Дейнего.Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии – неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с участием лиц, которых было бы полезно заслушать по той или иной теме. Формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику,Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".02 декабря — Луганск