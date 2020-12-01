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Украине предрекли развал

Sergey Вчера, 23:1547Новости
Украине предрекли развал
Фото: РИА Новости
Украинский политолог Павел Рудяков спрогнозировал примерные сроки распада страны. Об этом сообщает "Украина.ру", передает РИА Новости.
По словам эксперта, если Киев продолжит политический курс последних 15-18 лет, страну ждет развал.
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"Получается, что мы через 40 или даже через 35 лет будем вынуждены говорить о причинах закрытия этого национального проекта", — заявил политолог.

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Рудяков уверен, что Киеву нечем особенно гордиться. Несмотря на то, что по конституции Украина – социальное государство, ее система здравоохранения, образования и социальной защиты разрушена. Страна находится на последнем месте по уровню жизни в Европе после Молдавии, а украинская нация расколота.
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"Неизвестно, к чему это приведет", — подытожил эксперт.

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