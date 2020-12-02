Донбасс. Оперативная лента военных событий 03.12.2020

"Украинские силовики за минувшие сутки не открывали огонь по территории Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 02.12.202009:00По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.