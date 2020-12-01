Обращение министра труда и социальной политики ЛНР по случаю Международного дня инвалидов

Дорогие соотечественники!

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов как повод привлечь внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья, как напоминание, что мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки.

Многие из них сегодня занимают активную жизненную позицию, стремятся преодолеть выпавшие на их долю трудности и жить полноценной жизнью: учиться, трудиться на производстве, принимать участие в деятельности общественных организаций, заниматься спортом, художественным творчеством. Это люди удивительной судьбы, мужественные, с необычайной силой воли, которыми невозможно не восхищаться.

Искренне благодарю всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам – социальным работникам, учителям, врачам. Слова особого уважения людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им вырасти, невзирая на обстоятельства, образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне.

От всего сердца желаю всем нуждающимся в постоянной поддержке, всем, кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, здоровья, счастья, благополучия, веры в свои силы, заботы родных и близких, понимания и уважения окружающих! Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди!

Министр труда и социальной политики ЛНР

Светлана Малахова

03 декабря — Луганск