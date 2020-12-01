Подача воды в Большую Вергунку и Красный Яр приостановилась из-за аварии – МЧС ЛНР

Подача воды в поселки Большая Вергунка и Красный Яр, расположенные в пригороде Луганска, приостановилась из-за порыва на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В связи с порывом на Кондрашевском водоводе диаметром 800 мм 02 декабря 2020 года с 18:30 прекращена подача воды потребителям поселков Большая Вергунка и Красный Яр до устранения аварии", - говорится в сообщении.

03 декабря — Луганск