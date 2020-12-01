Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Подача воды в Большую Вергунку и Красный Яр приостановилась из-за аварии – МЧС ЛНР

Sergey Сегодня, 10:000Новости
Подача воды в Большую Вергунку и Красный Яр приостановилась из-за аварии – МЧС ЛНР
Подача воды в поселки Большая Вергунка и Красный Яр, расположенные в пригороде Луганска, приостановилась из-за порыва на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"В связи с порывом на Кондрашевском водоводе диаметром 800 мм 02 декабря 2020 года с 18:30 прекращена подача воды потребителям поселков Большая Вергунка и Красный Яр до устранения аварии", - говорится в сообщении.
03 декабря — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: