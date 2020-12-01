Где смотреть матч «Заря» — «Лестер»
3 декабря, в рамках 5 тура группового этапа Лиги Европы луганская «Заря» встретится с английским «Лестером». Матч пройдет на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье.
Трансляцию игры можно будет посмотреть в 19:55 на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2».
1 декабря вся команда луганской «Зари» прошла тестирование на коронавирус в лаборатории, сертифицированной УЕФА.
По информации пресс-службы команды, все игроки получили отрицательный результат.
Отметим, что у «Зари» в трех последних матчах две победы и одна ничья, а у «Лестера» — два поражения и одна ничья. Англичане занимают лидирующие позиции в группе и уже решили задачу выхода в плей-офф Лиги Европы. Луганчане находится на последнем месте. Новости Футбола - Сегодня, 10:00 104
Трансляцию игры можно будет посмотреть в 19:55 на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2».
1 декабря вся команда луганской «Зари» прошла тестирование на коронавирус в лаборатории, сертифицированной УЕФА.
По информации пресс-службы команды, все игроки получили отрицательный результат.
Отметим, что у «Зари» в трех последних матчах две победы и одна ничья, а у «Лестера» — два поражения и одна ничья. Англичане занимают лидирующие позиции в группе и уже решили задачу выхода в плей-офф Лиги Европы. Луганчане находится на последнем месте. Новости Футбола - Сегодня, 10:00 104
Метки: {keywords}