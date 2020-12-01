Киев открыто воюет со свободой слова и национальными меньшинствами – историк

Киевские власти открыто воюют со свободой слова и национальными меньшинствами. Об этом заявила кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, директор научно-учебного центра по изучению мировых интеграционных процессов и глобальных конфликтов Луганского государственного педагогического университета Оксана Дибас.

Служба безопасности Украины начала проверку в связи с тем, что избранные на местных выборах 25 октября депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины (ОТО) в Закарпатской области во время принесения присяги 21 ноября исполнили гимн Венгрии. Посольство Венгрии на Украине пояснило, что "присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном", при этом "человек, сделавший запись, намеренно не записал гимн Украины, прозвучавший в конце сессии". В посольстве также указали на статью украинского закона о нацменьшинствах, которая гарантирует им использование национальных символов.

"В День достоинства и свободы после принятия присяги депутаты и глава Сюртовской объединённой территориальной общины Закарпатской области Украины спели гимн Венгрии. Практически моментально на исполнителей молитвы Богу посыпались угрозы от "Правого сектора", за проверки взялось СБУ и другие правоохранительные органы. Так открыто воевать со свободой слова и национальными меньшинствами может исключительно фашистская власть", - сказала Дибас.

Она констатировала, что на Украине действуют "разрекламированные стандарты в области защиты свободы слова, которые на поверку оказываются ограничительными мерами, согласно которым свобода слова – это набор определенных клише, вне рамок которых принципы свободы выражений не работают, а порой и вовсе могут привести к гонениям или административному и уголовному преследованию".

"Остается лишь ждать, когда по Сюртовской ОТО ударит военный самолет, а дальше сценарий всем прекрасно известен", - добавила кандидат исторических наук.

03 декабря — Луганск