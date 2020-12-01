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Поздравление профсоюзов ЛНР с Днем юриста

Sergey Сегодня, 10:450Новости
Поздравление профсоюзов ЛНР с Днем юриста
Уважаемые юристы!
От имени Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики и профсоюза работников системы органов юстиции и юристов ЛНР поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша повседневная деятельность всемерно способствует осуществлению реальных преобразований в нашей Республике, вносит весомый вклад в построение и развитие правового государства.
Убеждены, что ваш высокий профессионализм, принципиальная гражданская позиция, безупречная репутация и впредь будут являться залогом укрепления законности, обеспечения верховенства права.
Поздравляя вас с праздником, желаем сохранять неравнодушное отношение к избранному делу, а главное – к людям. Будьте здоровы, счастливы! От всей души желаем вам мира, семейного благополучия и неиссякаемой трудовой энергии!
Председатель Федерации профсоюзов ЛНР
Игорь Рябушкин
Председатель профсоюза работников системы органов юстиции и юристов ЛНР
Татьяна Запорожцева
03 декабря — Луганск

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