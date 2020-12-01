Поздравление профсоюзов ЛНР с Днем юриста

Уважаемые юристы!

От имени Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики и профсоюза работников системы органов юстиции и юристов ЛНР поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша повседневная деятельность всемерно способствует осуществлению реальных преобразований в нашей Республике, вносит весомый вклад в построение и развитие правового государства.

Убеждены, что ваш высокий профессионализм, принципиальная гражданская позиция, безупречная репутация и впредь будут являться залогом укрепления законности, обеспечения верховенства права.

Поздравляя вас с праздником, желаем сохранять неравнодушное отношение к избранному делу, а главное – к людям. Будьте здоровы, счастливы! От всей души желаем вам мира, семейного благополучия и неиссякаемой трудовой энергии!

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР

Игорь Рябушкин

Председатель профсоюза работников системы органов юстиции и юристов ЛНР

Татьяна Запорожцева

03 декабря — Луганск