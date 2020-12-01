Хазин рассказал, как и когда в РФ могут запретить обмен долларов и евро

Разделение мира на валютные зоны положит конец рынку валют в нынешнем виде, в том числе в России. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Эксперт считает, что глобальные финансовые организации (Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие международные институты) в ближайшие годы могут инициировать раздел мира на валютные зоны. По мнению Хазина, в 2022-2023 годах может пройти "новая Бреттон-Вудская конференция", определяющая контуры мировой финансовой системы с отказом от Вашингтонского консенсуса. Распад единого финансового пространства на отдельные валютные зоны приведет к краху рынка валют в нынешнем виде со свободным обменом и конвертацией денежных единиц."В каждой зоне будет очень жестко: там будут только свои валюты. И совершенно не обязательно главная зональная валюта. Например, в ЕС есть страны, которые не входят в зону евро. Но торговли валютой, скорее всего, не будет, по крайней мере на первом этапе, потому что все уже слишком обожглись с этим", — заявил Хазин.Отношения между валютными зонами будут определять государственные рабочие группы при соответствующей конференции либо специально созданная структура вроде банка международных расчетов. Их задачей станет фиксирование курса и клиринг между зонами, который периодически будет подводиться к нулю за счет трансферта золота, полагает экономист.Принципы валютного обмена в России будут аналогичными. По мнению Хазина, покупка и продажа главных валют других зон будет строго ограничена, а обмен будет вестись главным образом между странами той же зоны. К ним экономист относит ведущие государства Азии, к примеру Японию и Турцию."В каждой зоне будет свой условный рынок форекс, на котором будет торговаться валюта этой зоны. Если в российской зоне главным будет рубль, то, безусловно, появится валютная биржа, где будут торговаться йена, турецкая лира, иранский риал", — предположил Хазин в эфире YouTube-канала "Радио АВРОРА".Недавно экономист заявил, что ожидает разделения доллара на внутриамериканский и "внешний", управлять которым будут финансовые институты. По мнению Хазина, данная реформа валюты США может являться условием сохранения Дональдом Трампом президентского кресла. При этом эксперт подчеркивает, что изложенная теория является исключительно гипотезой.Григорий Егоро