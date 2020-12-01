России больше не нужны украинские дизеля для В«адмиральскихВ» фрегатов

Главный штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе подтвердил долгожданную новость. Объединённая двигателестроительная корпорация — ОДК «Ростеха» начала поставки морского дизель-газотурбинного агрегата М55Р. Это силовая установка для основного типа российских военных фрегатов дальней морской и океанской зоны. Шесть лет потребовалось, чтобы в рамках программы импортозамещения создать улучшенный аналог газотурбинных двигателей украинского предприятия «Зоря-Машпроект» в Николаеве.Фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» — серия российских многоцелевых кораблей 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением. По сути, будущая основа надводного состава современного ВМФ РФ. Эскизный проект корабля был утверждён командованием флота ещё в июне 2003 года. Всего планировалось построить серию из 10—12 фрегатов данного проекта, вооружённых знаменитыми крылатыми ракетами «Калибр».Однако на сегодняшний день в строю лишь две боевые единицы — фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Оба вошли в состав Северного флота. Первые испытательные пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования производились именно с борта «Адмирала Горшкова». Но где остальные фрегаты 1-го ранга?Фактический срыв стратегической кораблестроительной программы связан с тем, что по личному распоряжению президента Петра Порошенко в 2015 году Киев полностью разорвал военно-техническое сотрудничество с Москвой. Украина выполнила контракты, заключённые до 2015 года, и напрочь отказалась подписывать новые. Между тем, Россия до сих пор не имела собственного производства боевых корабельных газотурбинных двигателей.За дело взялся завод «ОДК-Сатурн» в городе Рыбинске Ярославской области. Уже в августе 2015-го тогдашний вице-премьер Рогозин сгоряча пообещал, что «результат получим в кратчайшие сроки». Если конкретней, планировали справиться за полтора года. К указанному сроку Рогозин заговорил уже о трёх годах. В реальности потребовалось шесть лет.Сегодня задача выполнена.«Мы подтвердили, что можем самостоятельно производить дизель-газотурбинные установки, обрели ту компетенцию, которой раньше не было. Россия способна разрабатывать, производить, испытывать, устанавливать на корабли и сопровождать на протяжении жизненного цикла всю линейку дизель-газотурбинных агрегатов», — заявил заместитель гендиректора ОДК Виктор Поляков.По его словам, речь идёт не просто о морском двигателе. В Рыбинске начали выпускать, что называется, полный силовой комплект — дизель-газотурбинные агрегаты (ДГТА) М55Р, в состав которого, помимо газотурбинного двигателя М90ФР максимальной мощностью 27 500 лошадиных сил, входят дизель 10Д49 мощностью 5200 лошадиных сил, редуктор РО55Р и системы управления.Дизеля для «Адмирала Горшкова» и «Адмирала Касатонова» успели получить из Николаева. Первый морской дизель-газотурбинный агрегат Made in Russia будет установлен на третьем фрегате «Адмирал Исаков», который сейчас готовится к испытаниям.«Это первый российский морской агрегат, изготовленный исключительно отечественными предприятиями», — подтвердили в госкорпорации «Ростех».Из-за украинской блокады ещё пять кораблей 1-го ранга находились на разных стадиях строительства. А если откровенно — стояли на стапелях, ожидая поставки отечественных двигателей. Теперь украинские силовые установки окончательно замещены, и питерская «Северная верфь» заработает по плану. Как объявлено, в состав Черноморского флота предполагается включить шесть фрегатов проекта 22350.Кроме того, в Калининграде, на заводе «Янтарь» без дизелей николаевской «Зори-Машпроекта» было приостановлено строительство второй тройки многоцелевых фрегатов 2-го ранга проекта 11356Р «Буревестник». В их задачи входят оборонительные и ударные миссии в Чёрном и Средиземном морях. Сейчас двигатели для новых «Буревесников» также начал поставлять Рыбинск. Насколько это важно — показывают боевые действия первой тройки «Буревесников» в средиземноморской акватории. Так, новейшие фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» неоднократно поражали своими «Калибрами» объекты террористов в Сирии. Радиус действия этого ракетного вооружения покрывает все объекты на Украине, которые могли бы потенциально угрожать Крыму.Илья Сергее