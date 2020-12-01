Что делать луганчанам, у кого есть долги за воду, образовавшиеся до повышения тарифов



Начиная с 1 сентября 2020 года, в соответствии с приказом Государственного комитета тарифного и ценового регулирования на территории Луганска действуют новые тарифы на услуги по центральному водоснабжению и водоотведению.

Журналисты газеты «Жизнь Луганска» разбирались, как быть тем, у кого образовалась задолженность до 1 сентября текущего года и по каким тарифам ее оплачивать. За разъяснением по данному вопросу газетчики обратились к заместителю директора по сбыту Южного управления ГУП ЛНР «Лугансквода» Евгению Ланину.

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Начисления за услуги водоснабжения и водоотведения (далее — Услуги) абонентам производятся ежемесячно. Расчет суммы начислений осуществляется по показаниям принятых к учету водомеров или при их отсутствии по утвержденным нормам водопотребления, исходя из количества лиц, зарегистрированных по адресу.

Абонентам, имеющим приборы учета, которые своевременно, т. е. до 20 сентября 2020 (включительно), произвели оплату Услуг за август 2020 г., расход воды на дату оплаты будет начислен по тарифам, действовавшим до 01.09.2020 г.

Неоплаченный объем за услуги по водоснабжению и водоотведению будет оплачиваться потребителями в равных долях, которые распределяются пропорционально по всем месяцам, за которые образовалась задолженность. При этом стоимость Услуги устанавливается в том размере, который действовал на тот месяц, за который оплачивает потребитель, — разъяснил Евгений Ланин.

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Если неоплаченный объем будет составлять, к примеру, 100 кубов с начала этого года, или даже с 2015 года, то весь этот объем будет пропорционально разделен на количество месяцев, и все месяцы, которые были до повышения стоимости Услуги, будут оплачиваться согласно действующим ранее тарифам. То есть, будет учитываться каждое повышение стоимости, — подчеркнул замдиректора по сбыту.

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Абонентам, у которых установлены приборы учета, но их показания на протяжении длительного времени в ГУП ЛНР «Лугансквода» не передавались, начисление оплаты за Услуги по таким адресам производится автоматически по среднему фактическому расходу. В этом случае для съема контрольных показаний прибора учета абоненту необходимо вызвать контролера для снятия его фактических показаний и проверки целостности пломб и пломбировочных материалом на водомере. Полученный расход воды делится пропорционально на количество месяцев и начисления по ним производятся по тарифам, которые действовали в указанные месяцы.

По окончании межповерочного периода прибора учета воды абонент обязан провести его периодическую поверку в установленном законодательством порядке (в течение 1-го месяца). При этом прибор учета абонент имеет право снимать только после оформления контролером ГУП ЛНР «Лугансквода» акта на снятие. Указанный акт является основанием для выведения водомера из эксплуатации.

Обращаюсь к абонентам с просьбой своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения и не допускать образования задолженности. Удобный город - Сегодня, 11:00 416 Как луганчанам оплатить задолженность за услуги по водоснабжению, образовавшуюся до повышения тарифов.Начиная с 1 сентября 2020 года, в соответствии с приказом Государственного комитета тарифного и ценового регулирования на территории Луганска действуют новые тарифы на услуги по центральному водоснабжению и водоотведению.Журналисты газеты «Жизнь Луганска» разбирались, как быть тем, у кого образовалась задолженность до 1 сентября текущего года и по каким тарифам ее оплачивать. За разъяснением по данному вопросу газетчики обратились к заместителю директора по сбыту Южного управления ГУП ЛНР «Лугансквода» Евгению Ланину.Начисления за услуги водоснабжения и водоотведения (далее — Услуги) абонентам производятся ежемесячно. Расчет суммы начислений осуществляется по показаниям принятых к учету водомеров или при их отсутствии по утвержденным нормам водопотребления, исходя из количества лиц, зарегистрированных по адресу.Абонентам, имеющим приборы учета, которые своевременно, т. е. до 20 сентября 2020 (включительно), произвели оплату Услуг за август 2020 г., расход воды на дату оплаты будет начислен по тарифам, действовавшим до 01.09.2020 г.Неоплаченный объем за услуги по водоснабжению и водоотведению будет оплачиваться потребителями в равных долях, которые распределяются пропорционально по всем месяцам, за которые образовалась задолженность. При этом стоимость Услуги устанавливается в том размере, который действовал на тот месяц, за который оплачивает потребитель, — разъяснил Евгений Ланин.Если неоплаченный объем будет составлять, к примеру, 100 кубов с начала этого года, или даже с 2015 года, то весь этот объем будет пропорционально разделен на количество месяцев, и все месяцы, которые были до повышения стоимости Услуги, будут оплачиваться согласно действующим ранее тарифам. То есть, будет учитываться каждое повышение стоимости, — подчеркнул замдиректора по сбыту.Абонентам, у которых установлены приборы учета, но их показания на протяжении длительного времени в ГУП ЛНР «Лугансквода» не передавались, начисление оплаты за Услуги по таким адресам производится автоматически по среднему фактическому расходу. В этом случае для съема контрольных показаний прибора учета абоненту необходимо вызвать контролера для снятия его фактических показаний и проверки целостности пломб и пломбировочных материалом на водомере. Полученный расход воды делится пропорционально на количество месяцев и начисления по ним производятся по тарифам, которые действовали в указанные месяцы.По окончании межповерочного периода прибора учета воды абонент обязан провести его периодическую поверку в установленном законодательством порядке (в течение 1-го месяца). При этом прибор учета абонент имеет право снимать только после оформления контролером ГУП ЛНР «Лугансквода» акта на снятие. Указанный акт является основанием для выведения водомера из эксплуатации.Обращаюсь к абонентам с просьбой своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения и не допускать образования задолженности. Удобный город - Сегодня, 11:00 416

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