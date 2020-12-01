Украинские СМИ готовят фейки о подрыве грузовика и гибели бойцов ВСУ – Народная милиция

Пропагандисты центра информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ и журналисты украинских телеканалов готовят фейки о подрыве на минном поле грузовика и гибели военнослужащих ВСУ. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

1 декабря наблюдатели оборонного ведомства Республики зафиксировали в районе поселка городского типа Луганское подрыв на мине автомобиля ГАЗ-66, следовавшего на позиции 9-го батальона 59-й бригады ВСУ. В результате инцидента два военнослужащих ВСУ погибли, четыре получили ранения.

"По данным наших источников, в зоне ответственности 59-й бригады отмечена работа пропагандистов из 74-го центра ИпСО и журналистов телеканалов "Интер" Дроздова и "Украина" Сушко с целью сокрытия факта подрыва на своих минах автомобиля ГАЗ-66, перевозившего боеприпасы 1 декабря на позиции 9-го батальона в районе населенного пункта Луганское, и подготовки специального видеорепортажа, демонстрирующего происшествие в результате якобы обстрела со стороны Народной милиции ЛНР", – проинформировал представитель оборонного ведомства Республики.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

03 декабря — Луганск