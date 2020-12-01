Боязнь мин не дает выполнять задачи почти половине бойцов бригады ВСУ – Народная милиция

Почти половина военнослужащих одной из бригад из состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" не готова выполнять боевые задачи из-за страха подорваться на минах. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что "в 59-й отдельной мотопехотной бригаде отмечена работа группы психологов штаба оперативно-тактической группировки "Север", причиной которой стали обращения боевиков 9-го и 10-го батальонов на горячую линию министерства обороны (Украины) на неудовлетворительные условия организации боевого дежурства на переднем крае".

"В ходе работы выявлено, что 47% личного состава имеют неудовлетворительный уровень морально-психологического состояния, что не позволяет выполнить боевые задачи по причине страха за свою жизнь и здоровье в результате подрывов на минах", - проинформировал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что только за прошедшую неделю погибли два и получили ранения четыре военнослужащих данной бригады ВСУ.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

03 декабря — Луганск