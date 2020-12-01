Командование ОТГ "Север" отправило больных COVID-19 бойцов в психушку – Народная милиция

Руководство оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" из-за нехватки мест в военных госпиталях отправляет заболевших коронавирусом военнослужащих на лечение в психиатрическую больницу Артемовска. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По указанию начальника штаба бригады Лобас 73 военнослужащих, заболевших коронавирусом, отправлены на лечение в психиатрическую больницу Артемовска в связи с нехваткой койко-мест в военных госпиталях", - сказал Филипоненко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 63,3 млн, из них более 1,4 млн скончались. В ЛНР подтверждены 1813 случаев заражения коронавирусом.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

03 декабря — Луганск