Die Welt: "Да плевать им на наши санкции"

Эта статья должна была быть перед статьей "Die Welt: "Русским должно быть ужасно стыдно!". Но так уж получилось, что эти статьи поменялись очередностью. Я человек творческий, вся такая порывистая и непостоянная, потому и последовательность не соблюдаю. Ну вот такая я... Nobody is perfect.Давно не брала я в руки "умных" западно-германских изданий. Прочла! Как и ожидалось, «Ди Вельт» не подкачал.Коллаж автора.„Pfeif auf die Sanktionen“ – wie Europas Russland-Strafen wirklich wirken. „Плевать на санкции“ – как на самом деле действуют европейские санкции на Россию.Под таким заголовком вышел один из выпусков немецкой Online- газеты "Die Welt". 21.10.2020После того как два немецких издания "Шпигель" и "Бильд" опубликовали свои интервью с недотравленным Навальным, в бой вступила тяжелая артиллерия в виде журнала «Die Welt», типа «Мир». Но не тот мир в обычном понимании «мир-дружба-жвачка», а в смысле мирового сообщества, вернее цЫвЫлизованного западного сообщества. В отличии от желтой газетки «Бильд» и оранжевого «Шпигеля», журнал «Die Welt» ориентирован в основном на умную (уже смешно!))))) и политически подкованную часть немецкого общества.В отличии от идиотского «бильдовского» вопроса «Когда падет Путин?» "Die Welt" пошел гораздо дальше. Немецкие политологи, стоя перед классной доской и с мелом в руке, доказывают нецивилизованным ватникам не какое-то сомнительное падение Путина или Кремля, а берите выше — самой России. Представлять весь перевод этого действительно «шедеврально-идиотского» опуса смысла нет, но на некоторых выдержках остановиться стоит.Итак читаем: ЕС ввел новые санкции против России.На позапрошлой неделе государства ЕС ввели санкции против целого ряда близких к президенту России высокопоставленных лиц. Им теперь запрещено ездить в страны Евросоюза, их активы там заморожены, а также европейцам нельзя вступать с ними в деловые отношения.Днесь государства ЕС ввели санкции против целого ряда близких к президенту России высокопоставленных лиц. Им теперь запрещено ездить в страны Евросоюза, их активы там заморожены, а также европейцам нельзя вступать с ними в деловые отношения.Только в деловые? А как насчет сексуальных? Тоже низзяя? А почему?Будет - да имели мы вас и ваши санкции? С лозунгом: «Не хрен делать русским чиновникам в Евросоюзе» данные санкции поддержали не только основная часть народонаселения России, но и оппозиционное болото. Это было первое в истории России единение народных группировок с оппозиционными массами.Но, как считают многие эксперты, это не даст никакого эффекта, так как общеевропейские санкции 2014 года, более категоричные, не дали никакого должного воздействия. И те самые жесткие санкции самом деле «хорошие санкции», просто они работают не так, как предполагалось. И за это обе стороны платят высокую цену.Видали? Это были хорошие санкции! Они просто сработали не так, как предполагалось. Это как в той песне: "Что они не делают, не идут дела"? Один умник в 1941 году хотел по Красной площади пройтись, но обломался. Ведь план «Барбароса» по освобождению несчастного русского народа от коммунистического тирана Сталина был тоже шикарный план, но что пошло не так, как предполагалось. Да и наполеоновский гениальный «План похода на Москву» с целью принести свободу угнетенному царским режимом русскому народу тоже как-то обломался и пошел не так, как предполагалось. И в 1918 году весь цивилизованный мир в лице АНТАНТы, от Европы до Америки и Австралии пришел с планом освобождения русского народа от "тирании Красных комиссаров". Но опять всё пошло не так, как предполагалось. Ну не хочет русский народ свободы из иностранных рук. И царя на растерзание иноземным супостатам ну никак не отдает. «Наш царь, - говорит народ, - и если надо, то сами с ним разберемся. Это наши сугубо русские разборки.Кроме того, под санкции попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии из за подозрения, что он связан с покушением на критика Кремля Алексея Навального.Ну это вообще сильнейший ход Евросоюза. Впендюрить санкции за подозрения? А как же тогда с презумпцией невиновности, идущей еще от Римского права? Рим пал и "римское право" тоже пало. Ну так надо было все российские научно-химические институты в санкционный список внести. Мало ли кто и что там ещё наизобретает. Да и все ВУЗовские химические кафедры под санкционную гребенку причесать, а то кто-нибудь из будущих гениев какой-нибудь «Тройничок» изобретет. И за что под санкции? Они же бракоделы! Халтуру гонят.И тут же журнал задается вопросом: какой же эффект имеют эти санкции? Для этого редакция проводит анализ предыдущих санкций.Санкции ЕС против России действуют еще с 2014 года, после аннексии Крыма. Относительно их эффективности единого мнения нет. Западные лидеры убеждены, что экономика России сильно пострадала. Но шеф Кремля Владимир Путин в одном из своих интервью сказал, что Россия не только компенсировало все потери приблизительно 50 млрд. долларов, но и введенные санкции дали толчок развитию экономики. «Плевать на них, на эти санкции».- резюмировал Российский президент. Насколько сильно отразились прежние санкции на экономике не только России, но и Европейского союза, однозначно сказать трудно.Однако последние санкции, введенные неделю назад, направлены против отдельных личностей, и поэтому их нельзя сравнивать с санкциями, действующими с 2014 года. Как минимум на экономику они напрямую воздействовать не будут. Тем не менее «опосредованное влияние на экономику будет плохим», говорит Пауль Брук (Paul Bruck), вице-президент наблюдательного совета Ассоциации европейского бизнеса (Aebrus), представительства европейской экономики в Москве.«Опосредованное влияние на экономику будет плохим». Как я поняла, эти свеженькие персональные санкции, направленные на окружение Путина, а особенно на его бывшего повара, будут гораздо страшнее чем те, которыми вы душите Россию уже 5 лет. Опять Россию ждет очередной песец? А нам песец не страшен. «На ваш песец у нас свой Соболь есть».Фотографии из свободных источниковВынужденная экономия после тучного десятилетия 2000-х годов — это один фактор. Другой — контрсанкции, которые Путин ввел в 2014 году, практически перекрыв импорт западных сельскохозяйственных продуктов. «Негативные последствия эмбарго на импорт больнее ударили по экономике Запада, чем ограничения, введенные Западом на экспорт специальных технологий и товаров двойного назначения», — говорит один из руководителей «Airbus» Пауль Брук. Товарообмен сократился на четверть.В аграрном секторе России действительно произошел рост внутри страны. «Мы были вынуждены включить мозги, чтобы компенсировать импорт», — сказал Путин в интервью ТАСС. Но цена оказалась высокой, как пояснил Алексей Макаркин, вице-президент московского Института политических технологий в интервью газете «Die Welt»: «Из-за отсутствия конкуренции продукты стали дороже, цена их во многих случаях выросла, а качество осталось низким». Российский народ опять всё это терпит».Но, как отмечают российские социологи, решение внутрироссийских проблем люди сейчас считают более важным делом, чем пропагандируемую средствами массовой информации враждебность по отношению к Западу. В ходе опроса, проведенного независимым социологическим институтом «Левада-центр» в начале года, 42% выразили симпатию к США и 49% к Евросоюзу. А в начале 2018 года эти показатели составляли 25% и 32% соответственно. Кроме того, 67% опрошенных высказались за то, чтобы Запад был партнером России, а 11% — даже ее другом. Только 16% видели в Западе противника.Вопреки пропаганде в средствах массовой информации отношение людей к Западу вернулось к уровню до крымского кризиса 2014 года. Так Карина Пипия из «Левада-центра» прокомментировала результаты опроса.Карина Пипия? Не слыхала про такую. Леваду знаю, а Карину не знаю. "Мышь" нам в помощь и ищем социологического специалиста. Искали долго, но нашли. Тактико-технических данных Карины Пипии нет. Маскируется Каринка, как Штирлиц в Берлине. Но при более тщательном поиске, кое-что находим. Карина Пипия - грузинка по национальности, якобы научный сотрудник Левада центра г. Екатеринбурга. На самом деле фрилансер интернет - издания «ООО «Деловой квартал-Екатеринбург». Разъезжает по городам и весям Урала с лекциями, о правильной социологии, разработанной специалистами США и западной Европы. Молоденькая такая, симпатичная девушка, учит "навальнят" и "соросят" правильной социологии. Те ни фига не понимают, но ушки развесили. Кому интересно, найдите сами. Девочка врёт, как дышит.Простое этому доказательство - центр "Левада" у себя на сайте показывает абсолютно другие цифры. Зачем она так подставляет своих хозяев, с рук которых кормится , непонятно.После отравления россияне стали больше доверять Навальному, Первое место в нем занимает президент Владимир Путин, за ним идут Лавров, Жириновский и Навальный. После отравления оппозиционный политик поднялся в списке на пять позиций. Приводится сенсационное социологическое исследование "Ромир" (прим. автора)Я вообще не поняла, это в России такая национальная забава, сначала запустить в свой дом «паразитов» типа "Ромир", "Левада" и других, а потом их вытравливать? Сколько может эта западно-украинская «Левада» паразитировать на российской территории? Ох, доберусь я до вас!Санкции действуют не так, как задумывалось.Уже во второй раз они здесь оправдываются. Да поняли мы, поняли, что Путин опять виноват, не сыграл по вашим правилам. Но ваши оправдания нам греют душу. Читать нужно классиков, хотя бы своих. Ваш "железный канцлер" Бисмарк вас же предупреждал: "Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость, она ответит своей непредсказуемой глупостью."Другими словами, в отличие от 2014 года Кремль больше не может мобилизовать людей с помощью антизападной риторики. «Народ устал от внешнеполитической конфронтации» — говорит политолог Макаркин, который видит в этом успех санкций, пусть Запад и не достиг своей главной цели — ухода России с востока Украины.Ну как Макаркину не порадоваться. Российским либералам всё, что против русских, то бальзам на сердце.Но экономическое развитие замедлилось, а отрыв от технологически продвинутых стран увеличился, тем более, что прямые зарубежные инвестиции резко сократились, о чем свидетельствуют, например, исследования Высшей школы экономики. «А пропагандируемое Россией партнерство с Китаем, которое должно было заменить партнерство с Западом, не работает, потому что у Китая нет партнеров и он в них не нуждается», — считает Макаркин.Ну наконец-то уши ВШЭ показались. А то я уже было расстроилась.Ну этот господин спать спокойно не будет, если не опубликует в месяц пару-тройку статеек про Россию.Фото из свободных источников28.07.2020 Золото-газовая аномалия ослабляет Россию.03.08.2020 Самая могущественная женщина России призвана освободить Путина от рецессии.06.10.2020 На что будет жить Россия в будущем?16.10 2020 К чему привели санкции России?16.10 2020 Ставка Путина на нефть приведет Россию к гибели. 19.10.2020 Плевать на санкции – как на самом деле действуют европейские санкции на Россию.Как мы видим целых шесть раз херр Штайнер похоронил Россию.Я бы ему посоветовала принимать имодиум.Как там Путин сказал: "Нам бы не простыть на ваших похоронах"?Ирен Адлер