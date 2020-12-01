Общественники из России доставили в ЛНР спортплощадку для подготовки к сдаче комплекса ГТО (ФОТО)

Представители благотворительного фонда помощи "Гуманитарный конвой "Быть добру!" доставили в Луганск спортивную площадку для подготовки к сдаче нормативов комплекса "Готов к труду и обороне!" (ГТО). Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Романа Олексина.Замминистра напомнил, что в мае 2018 года в ходе в семинара-практикума по социальному проектированию, который проходил в Москве, представители Республики договорились с активистами общественной организации "Трезвая Россия" о передаче в рамках гуманитарной помощи площадки для подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО на территорию ЛНР."На сегодняшний день мы разгрузили площадку. В связи с тем, что сейчас зима, и погодные условия не позволяют нам ее установить, мы планируем установку на весну. Площадка будет размещена на территории главной спортивной арены Республики – стадиона "Авангард" и займет 176 квадратных метров. Площадка будет в открытом доступе для всех жителей ЛНР", – рассказал он.В состав спортплощадки вошли элементы для занятий воркаутом: комплекс турника с рукоходом, перекладинами и шведской стенкой, брусья, лавки для упражнений, перекладины для подтягиваний и отжиманий, а также информационный стенд."Этот комплекс позволит молодым людям, увлекающимся физической культурой и спортом, развивать свои навыки в воркауте. Также площадка может быть предназначена для занятий по подготовке к сдаче нормативов комплекса "Готов к труду и обороне!", программу которого МКСМ запустило на республиканском уровне. По специфике она немного отличается от воркаута, но в целом площадка позволяет готовиться и тренироваться для сдачи нормативов ГТО", – отметил Олексин, уточнив, что "площадка сертифицирована, изготовлена на заводе согласно ГОСТам и стандартам Российской Федерации".Замминистра выразил уверенность, что "установка спортплощадки позволит увеличить число жителей Республики, которые будут систематически заниматься физкультурой и спортом, а также поспособствует повышению уровня физической подготовленности населения и ведению здорового образа жизни".Олексин поблагодарил инициаторов создания и доставки на территорию ЛНР спортплощадки – эксперта по молодежной политике РФ Алексея Любцова, руководителя общественной организации "Трезвая Россия" Султана Хамзаева и председателя фонда помощи "Гуманитарный конвой "Быть добру!" Оксану Симоненко.Напомним, в начале июня 2020 года Правительство ЛНР утвердило положение о республиканском комплексе ГТО.Начальник управления спорта и молодежи Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Олег Шеренешев сообщал, что МКСМ разрабатывает нормативно-правовую базу для поэтапного внедрения комплекса ГТО.03 декабря — Луганск