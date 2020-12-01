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Ровеньчане в День Неизвестного солдата почтили память участников войн (ФОТО)

Sergey Сегодня, 15:4520Новости
Ровеньчане в День Неизвестного солдата почтили память участников войн (ФОТО)












Ровеньковские активисты в День Неизвестного солдата почтили память всех погибших участников военных конфликтов. Об этом сообщили в городской администрации.
В мероприятии, прошедшем у памятника Неизвестному солдату, приняли участие представители властей города, учреждений культуры, горотделения мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" и молодежные активисты.
"Данное мероприятие показывает, что молодежь и все жители нашего города помнят и чтят героев Великой Отечественной войны, героев нашего времени, которые отдали свои жизни для того, чтобы люди могли жить в мире и согласии", - сказал исполняющий обязанности главы администрации Ровеньков Андрей Рубанцов.
Участники акции возложили цветы к памятнику и зажгли лампадки в память о павших защитниках Родины.
День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно, начиная с 2014 года. Памятная дата – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах погибшего при обороне столицы неизвестного солдата был торжественно захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.
03 декабря — Луганск

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