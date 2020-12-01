Активисты и представители МВД ЛНР почтили память неизвестных солдат, защищавших Донбасс

Митинг-реквием, посвященный Дню Неизвестного солдата, прошел у братской могилы в луганском парке имени Горького. Об этом ЛИЦ сообщил один из организаторов мероприятия, инспектор по воспитательной работе и связям с общественностью Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко Левон Акопджанян.

В акции приняли участие представители МВД ЛНР, проекта #Медиагвардия, общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса", Республиканского физкультурно-спортивного общества "Динамо" и студенты ЛАВД.

"Подобные мероприятия показывают и дают понять молодежи, что такое героизм, о ком не стоит забывать и кто такие настоящие герои", - сказал Акопджанян.

Участники митинга-реквиема почтили минутой молчания павших героев Великой Отечественной войны и защитников Донбасса, после чего возложили цветы к братской могиле.

День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно, начиная с 2014 года. Памятная дата – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах погибшего при обороне столицы неизвестного солдата был торжественно захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.

03 декабря — Луганск