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Бывший мэр Юбилейного Владимир Струк вступил в должность мэра Кременной. И выучил украинский язык

bot Сегодня, 16:000Новости
Бывший мэр Юбилейного Владимир Струк вступил в должность мэра Кременной. И выучил украинский язык
Владимир Струк бывший мэр поселка Юбилейный, вступил в должность мэра города Кременная Луганской области.
Для новой работы Струку пришлось подучить украинский язык.
На первой сессии Кременского горсовета нового созыва новоиспеченный мэр произнес присягу на чисто украинском языке. И к удивлению присутствующих, продолжил ведение сессии на украинском языке. Новости Региона - Сегодня, 15:46 77

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