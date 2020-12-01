Бывший мэр Юбилейного Владимир Струк вступил в должность мэра Кременной. И выучил украинский язык
Владимир Струк бывший мэр поселка Юбилейный, вступил в должность мэра города Кременная Луганской области.
Для новой работы Струку пришлось подучить украинский язык.
На первой сессии Кременского горсовета нового созыва новоиспеченный мэр произнес присягу на чисто украинском языке. И к удивлению присутствующих, продолжил ведение сессии на украинском языке. Новости Региона - Сегодня, 15:46 77
Для новой работы Струку пришлось подучить украинский язык.
На первой сессии Кременского горсовета нового созыва новоиспеченный мэр произнес присягу на чисто украинском языке. И к удивлению присутствующих, продолжил ведение сессии на украинском языке. Новости Региона - Сегодня, 15:46 77
Метки: {keywords}