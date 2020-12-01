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Воду в пригород Луганска дадут к завтрашнему утру

bot Сегодня, 16:000Новости
Воду в пригород Луганска дадут к завтрашнему утру
«Лугансквода» планирует к утру 4 декабря возобновить водоснабжение пригородов Луганска, приостановленное из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В связи с аварией на Кондрашевском магистральном водоводе диаметром 800 мм, произошедшей вечером 2 декабря, жителям Большой Вергунки и Красного Яра временно прекращена подача воды», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что возобновить водоснабжение планируется к утру 4 декабря. Удобный город - Сегодня, 15:30 109

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