Лесники Республики в 2020 году высадили 164 га деревьев – Минприроды (ФОТО)

Специалисты лесного хозяйства Республики в 2020 году высадили деревья на площади 164 га, выполнив план на 100%. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР."Лесоохотничьими предприятиями Луганской Народной Республики, подведомственными Минприроды ЛНР, завершена лесопосадочная компания 2020 года. Лесоводами Республики воспроизведено лесов на площади 164 га, что составляет 100% от планового показателя, закрепленного программой социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2020 год", - говорится в сообщении.Кроме того, сотрудники Луганского лесоохотничьего хозяйства разработали и внедрили приспособление для посадки лесных культур с закрытой корневой системой, которое повысило эффективность работы.Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Елена Бойко сообщала, что лесники Республики за пять лет высадили более 3,7 млн деревьев.Министр природных ресурсов и экологической безопасности Республики Юрий Дегтярев информировал, что специалисты лесного хозяйства Республики в 2015-2019 годах вырастили и высадили более 2,5 млн сеянцев деревьев на площади свыше 690 га.Напомним, территория Государственного лесного фонда Луганской Народной Республики представлена тремя лесоохотничьими хозяйствами: Луганским, Ивановским и Свердловским, которые занимают площадь 93,5 тыс. га, в том числе покрытую лесом – 62,5 тыс. га; в составе лесоохотничьих хозяйств находятся 18 лесничеств.03 декабря — Луганск