Луганчане в День Неизвестного солдата возложила цветы к памятнику российским добровольцам (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦДепутаты Народного Совета ЛНР и молодежные активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в День Неизвестного солдата возложили цветы к памятнику российским добровольцам в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко напомнила, что в 2014 многие мирные жители России приехали на помощь Донбассу."Сегодня для нас, жителей Донбасса, это особенный день. Шесть лет назад руку помощи нам протянули наши братья россияне, - сказала она. - Сегодня во всем мире отмечается День неизвестного солдата. Мы всегда должны помнить этот день, всех тех людей, которые отдали за нас свою жизнь за нашу свободу, за наше мирное небо".Она отметила, что жители Донбасса благодарны гражданам России, которые помогали ополчению Донбасса отразить агрессию киевских силовиков."Я обращаюсь к молодежи – вы всегда должны помнить и чтить память всех погибших за нас и за нашу мирную жизнь", - призвала депутат.Координатор проекта "Мы помним!" ОД "Мир Луганщине" Филипп Кобцев отметил, что был знаком с одним из российских добровольцев, который погиб в 2015 году в ходе штурма Дебальцево."Парень сразу по акценту выдавал, что он приехал из глубинки Российской Федерации. Те российские добровольцы, те парни, их с гордостью можно назвать солдатами, которые защищали нашу ЛНР", - сказал Кобцев.Он отметил, что молодежь ЛНР всегда будет помнить подвиг российских добровольцев, вставших на защиту Донбасса, чьи имена остались неизвестными."Для меня добровольцы из России – герои, ведь война была от них далеко за границей, но они бросили свою работу, свои семьи и приехали защитить нас, многие, к сожалению, погибли", - отметила активиста проекта "Мы помним!" Анастасия Илющенко.День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно, начиная с 2014 года. Памятная дата – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах погибшего при обороне столицы неизвестного солдата был торжественно захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.03 декабря — Луганск