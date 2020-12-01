Кравчук нашел, как кризис в Белоруссии обратить на пользу Донбассу

«В нем (в Лукашенко) кроме административно-диктаторского появился еще страх и желание наказать тех, кто посмел выступить против него… Поэтому уже нет оснований полагать, что его еще можно в чем-то убедить», — считает Кравчук.

«Давление на Россию может помочь и Украине остановить войну на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах. Мировое сообщество должно действовать решительно, так как эти антидемократические вспышки, вспышки конфликтов, которые создает Россия, весьма опасны не только для Украины и Беларуси, но и для Европы, для мира, для всех нас», — убежден политик.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что войну в Донбассе может остановить одновременное давление на Россию и Белоруссию. Такое мнение глава делегации Киева на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске высказал в интервью «Радио Свобода» (признано иноагентом в РФ).По мнению экс-президента, со стороны Киева было бы бессмысленно призывать белорусского лидера Александра Лукашенко к прекращению насилия в стране.Именно поэтому глава республики негативно и даже «болезненно» воспринимает совместные усилия европейских государств, Украины, мирового сообщества, уверен украинский экс-лидер.Кравчук подчеркнул, что давление на Белоруссию и Россию необходимо продолжать, используя совместные усилия.Напомним, Киев на протяжении последних лет неоднократно бездоказательно обвинял Россию в том, что она ответственна за вооруженный конфликт в Донбассе. Однако в Москве последовательно и аргументированно указывали на то, что конфликт является внутриукраинским, и призывали стороны к мирному урегулированию.Александр Люблинский