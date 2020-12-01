Какой будет погода в ближайшую неделю на Луганщине



По прогнозам синоптиков Луганского областного гидрометцентра, погода в городе в ближайшие дни будет холодной, а температура воздуха будет стремительно опускаться. По ночам она будет доходить до 11 градусов мороза.

Так, 3 декабря в Северодонецке облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4 мороза, днем 0-2 мороза.

4 декабря — облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

5 декабря в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-7 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

6 декабря в Северодонецке также пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-11 мороза, днем 1-6 мороза.

7 декабря — переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-11 мороза, днем 1-6 мороза. Погода в Луганске - Сегодня, 19:00 64 Мокрый снег и похолодание с ночными заморозками начались в Северодонецке уже с сегодняшнего дня. Об этом пишет сайт 06452По прогнозам синоптиков Луганского областного гидрометцентра, погода в городе в ближайшие дни будет холодной, а температура воздуха будет стремительно опускаться. По ночам она будет доходить до 11 градусов мороза.Так, 3 декабря в Северодонецке облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4 мороза, днем 0-2 мороза.4 декабря — облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.5 декабря в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-7 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.6 декабря в Северодонецке также пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-11 мороза, днем 1-6 мороза.7 декабря — переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-11 мороза, днем 1-6 мороза. Погода в Луганске - Сегодня, 19:00 64

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