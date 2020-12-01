КПВВ «Золотое» посетили послы Венгрии, Чехии, Словакии и Польши. ФОТО
Послы Венгрии, Чехии, Словакии и Польши посетили Луганскую область для ознакомления с ситуацией в сфере безопастности на местах.
Об этом в Твиттере сообщает польское посольство в Украине.
«В Луганской области послы стран «Вышеградской четверки» проинспектировали ситуацию в сфере безопасности, в том числе посетили недавно открытый пункт пропуска «Золотое» на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.
[media=https://twitter.com/PLinUkraine/status/1334477011390230534?ref_src=twsrc^tfw]
Новости в Мире - Сегодня, 19:00 87
Об этом в Твиттере сообщает польское посольство в Украине.
«В Луганской области послы стран «Вышеградской четверки» проинспектировали ситуацию в сфере безопасности, в том числе посетили недавно открытый пункт пропуска «Золотое» на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.
[media=https://twitter.com/PLinUkraine/status/1334477011390230534?ref_src=twsrc^tfw]
Новости в Мире - Сегодня, 19:00 87
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