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Луганская филармония приглашает на сольную концертную программу «Зимние фантазии»

bot Сегодня, 19:1527Новости
Луганская филармония приглашает на сольную концертную программу «Зимние фантазии»
Заслуженный артист Ингушетии, заслуженный артист Руслан Буханцев представит в Луганской академической филармонии сольную концертную программу «Зимние фантазии». Об этом 1 декабря сообщили в филармонии.
Луганская филармония приглашает на сольную концертную программу «Зимние фантазии»
Концерт состоится 6 декабря в 14.00. Вокалист выступит в сопровождении камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Виктора Фалалеева.
Прозвучат произведения из репертуара Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона.
— Этот концерт отличается от других моих программ тем, что он не посвящён конкретной тематике. В завершение этого года мы решили порадовать слушателей эстрадными композициями, которые полюбились не одному поколению меломанов. В программу вошли песни о мире, любви и дружбе, — рассказал Руслан Буханцев.
Культура - Сегодня, 17:19 157

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