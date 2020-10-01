Потери Азербайджана в Карабахской войне

Азербайджан впервые с начала Карабахской войны озвучил свои потери.По официальному заявлению в ходе боевых действий с 27 сентября по 10 ноября потери составили:Убитыми - 2873 (входят ли сюда небоевые потери. неизвестно). Некоторых из них еще не опознали.Ранеными - 1245 (из находящихся на лечении на текущий момент - общее число не называется, подразумевается, что остальных к декабрю выписали и перед нами число тяжелораненых, которым требуется длительное лечение).Пропавшие без вести - более 100. Поиск трупов с обеих сторон и установление судьбы пропавших, продолжаются до сих пор.Попавшие в плен - общее число не называется. На текущий момент Армения при посредничестве РФ предлагает поменять всех на всех.В целом, если верить данным цифрам (а определенные сомнения остаются, так как обе стороны в ходе кампании отмечались систематическим враньем на тему потерь), то они вполне терпимые для Азербайджана, учитывая сложность театра военных действий и необходимость прорывать подготовленную оборону. Победа безусловно спишет эти потери. В отличие от армян, которые потеряли убитыми больше Азербайджана, да еще и лишились территорий, что могло бы оправдать тяжелые потери в Карабахе.Алиев всегда можно предъявить результат и всем будет понятно, за что погибли эти люди. Пашиняну будет куда как сложнее объяснить потери и результат войны.Само собой, потери среди сирийских боевиков в этот список не входят (там по разным оценкам еще от 150 до 320 убитых + 2 кадра, которые попали в плен), но это уже проблемы Турции, для которой это прямо скажем копеечная цена, учитывая, что при необходимости, в Идлибе, Джараблусе и Триполи еще можно много таких же набрать.Армения по ее официальным заявлениям потеряла 2718 человек убитыми. (неофициально гуляют цифры от 3200 до 4500).Разумеется, никаких потерь в соотношении 1 к 3 при обороне нет и близко, что обуславливается достаточно быстрым обвалом обороны на юге Карабаха и серьезной дезорганизацией армянских войск в результате систематического огневого воздействия и внутренних структурных и тактических проблем.Борис Рожин