В Луганске усилили три многоэтажных дома, пострадавших от обстрелов



«Планируется восстановление и остекления жилых домов, пострадавших в результате обстрелов. Всего — 27 объектов, 10 из них сейчас в работе. На 19 объектах ремонтируют кровли. Я думаю, к концу года эти работы будут успешно завершены», — уточнил Сергей Шатохин.

Удобный город - Сегодня, 19:27 283 На трёх из запланированных восьми многоквартирных домах в Луганске усилили строительные конструкции. Работы на остальных домах продолжаются. Об этом 3 декабря сообщил начальник управления обеспечения жизнедеятельности города администрации Луганска Сергей Шатохин.«Планируется восстановление и остекления жилых домов, пострадавших в результате обстрелов. Всего — 27 объектов, 10 из них сейчас в работе. На 19 объектах ремонтируют кровли. Я думаю, к концу года эти работы будут успешно завершены», — уточнил Сергей Шатохин.Удобный город - Сегодня, 19:27 283

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