Луганские полицейские изъяли более 300 литров алкогольной закваски и почти 70 литров самогона



В Лутугинском районе у мужчины 1983 года рождения изъяли 35 литров спиртосодержащей жидкости и 180 литров самогонной закваски. У его «коллеги» из Свердловска обнаружили и изъяли 34,5 литра спиртосодержащей продукции и 150 литров самогонной закваски.

Школа выживания - Сегодня, 17:11 393 Во время проведения операции «Суррогат» правоохранители 2 декабря изъяли у жителей республики спиртосодержащую жидкость и самогонную закваску. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.В Лутугинском районе у мужчины 1983 года рождения изъяли 35 литров спиртосодержащей жидкости и 180 литров самогонной закваски. У его «коллеги» из Свердловска обнаружили и изъяли 34,5 литра спиртосодержащей продукции и 150 литров самогонной закваски.Школа выживания - Сегодня, 17:11 393

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