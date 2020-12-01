В«Беру на себя ответственностьВ»: Тихановская готова возглавить Белоруссию В«в переходный периодВ»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ныне являющаяся одним из лидеров белорусской оппозиции заявила о готовности возглавить республику в "переходный период". Об этом она написала в своем Telegram-канале.По ее словам, оппозиция продолжит давление на "режим", чтобы ускорить переходный период и "передать власть народу". Именно в этот период, чтобы объединить лучших экспертов и демократические силы и прийти к новым выборам с "наименьшими потерями", Тихановская готова возглавить Белоруссию."Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна", - заявила она.По словам Тихановской, Координационный совет оппозиции уже разработал концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет сразу же проведена после ухода Лукашенко, а также программу экономической помощи наиболее уязвимым группам, включая бизнес.Ранее Тихановская объявила о создании "Народного трибунала", в рамках которого предложила нейтрализовать "идеологов и пособников режима" и собрать доказательства "преступлений" действующей власти. После этого она заявила, что инициирует признание террористами сотрудников отряда милиции особого назначения (ОМОН) и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.Также она призвала белорусских граждан 20 декабря выйти на "самый массовый марш с заявлением народного обвинения".источник