Синоптики прогнозируют 4 декабря в ЛНР от минус 9 до нуля градусов

Температура воздуха в ЛНР 4 декабря будет колебаться от 9 градусов ниже нуля ночью до нуля градуса днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 3 декабря до 21:00 4 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами слабый туман; слабые гололедные отложения, на дорогах местами гололедица; ветер восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 4-9 градусов, днем от нуля до 5 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем – минус 1-3 градуса.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 5-7 градусов ночью и ноль – 2 градуса ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов ночью до нуля – 2 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 декабря метеорологи отмечали в 1931 году – минус 23,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1961 году и составляла плюс 11,7 градуса.

По предварительному прогнозу, 5 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, местами порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью 5-10, днем 1-6 градусов мороза. 6 декабря – переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 8-13, днем 3-8 градусов мороза.

03 декабря — Луганск