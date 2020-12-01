Жители Брянки в День Неизвестного солдата почтили память защитников Родины (ФОТО)

Акция памяти, посвященная Дню Неизвестного солдата, состоялась в Брянке у мемориала "Землякам нашим, за Родину павшим…" в рамках проекта "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщили в администрации города.В мероприятии приняли участие координатор проекта "Забота о ветеранах" Людмила Герасимова, координатор проекта "Молодая гвардия" Андрей Тищенко, активисты первичных отделений "Терцентр" и "Центральная" Брянковского территориального отделения ОД "Мир Луганщине"."Сегодня мы отмечаем памятную дату воинской славы – День Неизвестного солдата. В этот день люди отдают дань любви и уважения воинам-освободителям, вспоминают тех, кто погиб от рук фашистов. Мемориал всегда был символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены. Мы должны помнить и чтить память всех тех, кто стоял на защите нашей Родины", - сказала Герасимова.Участники мероприятия почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили венок к подножию памятника.День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно, начиная с 2014 года. Памятная дата – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах погибшего при обороне столицы неизвестного солдата был торжественно захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.03 декабря — Луганск