Торжественные мероприятия и круглые столы состоялись в ЛНР к Международному дню инвалидов (ФОТО)

Торжественные мероприятия и круглые столы, посвященные проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, прошли в Республике к Международному дню инвалидов.ЛУГАНСКГлава администрации Луганска Манолис Пилавов на торжественном мероприятии вручил грамоты и благодарности горожанам с ограниченными возможностями здоровья, а также ряду общественников, чья деятельность связана с помощью таким людям."Люди с особыми потребностями проявляют мужество, силу воли и являются такими же членами общества, как и мы, а зачастую, наверное, делают и больше. Большое им спасибо, пожелаем им здоровья, мира, благополучия!" – сказал он.Председатель правления общественной организации "Луганское республиканское общество слепых" Людмила Авраменко подчеркнула, что городская администрация "всегда поддерживает наши инициативы и начинания"."Администрация Луганска всегда откликается на наши обращения по решению каких-то социально-бытовых вопросов инвалидов по зрению", – отметила она, добавив, что в организации зарегистрировано более 600 жителей столицы ЛНР.АЛЧЕВСКСотрудники филиала № 2 Центральной библиотеки Алчевска подготовили видеопрезентацию "Мир в твоем окне", в которой представили подборку книг, главными героями которых являются люди с ограниченными физическими возможностями, но обладающие сильным характером.АНТРАЦИТКруглый стол прошел в администрации Антрацита и Антрацитовского района. В мероприятии приняли участие представители властей города, социальных учреждений, территориальных отделений Фонда социального страхования на случай безработицы и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.Участники круглого стола обсудили законодательство в области социальной защиты населения, уровень обеспечения людей с ограниченными возможностями техническими и другими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, а также вопросы социальной адаптации и физической реабилитации детей-инвалидов.БРЯНКАГлава администрации Брянки, председатель Брянковского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Николай Моргунов в канун Международного дня инвалидов навестил активиста "Русской весны", участника боевых действий, брянковчанина Юрия Костенькова.Костеньков во время боевых действий ценой собственного здоровья спас сослуживца, потеряв руку и часть ноги."Несмотря на проблемы со здоровьем, вы ведете активную общественную жизнь: встречаетесь с молодежью, являетесь постоянным участником Антифашистского форума и других городских патриотических мероприятий. Здоровья, мира и благополучия вашей семье",- обратился к защитнику Республики градоначальник.От общественного движения он вручил Костенькову подарочный набор, каравай и картину с изображением памятника "Воинам-освободителям Луганска".В первичном отделении "Терцентр" Брянковского теротделения ОД прошла встреча с активистом проекта "Забота о ветеранах", председателем городского совета инвалидов Анатолием Штепой.Воспитанники и руководители кружков Брянковского городского дома детского и юношеского творчества подготовили онлайн-мероприятие "Передай добро по кругу".КИРОВСКТоржественное мероприятие для людей с ограниченными физическими возможностями состоялось в Кировском историко-художественном музее.Глава администрации Кировска Геннадий Карцев и руководитель исполнительного комитета городского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" Александр Коржан вручили членам Кировской общественной организации инвалидов "Надежда" продуктовые наборы от ОД.Градоначальник пожелал жителям Кировска с ограниченными возможностями здоровья, семейного благополучия и мира в душе.Член Общественной палаты ЛНР Нина Пшеничкина отметила, что люди с особенностями здоровья "очень тонко чувствуют все стороны жизни"."Я желаю вам полноценной жизни, чтобы вы не обращали внимания на недуги, на другие негативные стороны. Будьте счастливы, чтобы с вами всегда было дружеское плечо, чтобы вы были окружены теплом и заботой", - пожелала она участникам встречи.КРАСНОДОНВ Краснодонском комплексном центре социального обслуживания населения состоялось мероприятие "Поверь в себя!", приуроченное к Международному дню инвалидов. Участниками встречи стали депутат Народного Совета ЛНР Иван Санаев, заместители главы администрации Краснодона и Краснодонского района Татьяна Галушкина и Владимир Шавлай, директор Краснодонского городского отделения фонда социального страхования по временной нетрудоспособности и материнству, волонтер комплексного центра Вероника Козенко, специалист Центра физического здоровья населения "Спорт для всех" Любовь Голованова."Желаю всем благополучия, мира и добра. Пусть ваша неиссякаемая энергия, вдохновение и позитивное настроение всегда живут в ваших добрых сердцах!" – обратился к подопечным центра Санаев, после чего Шавлай передал им канцелярские принадлежности, предоставленные Краснодонским территориальным отделением общественного движения "Мир Луганщине".Голованова вручила медали и грамоты наиболее активным спортсменам с ограниченными физическими возможностями. Мероприятие завершилось традиционным чаепитием, организованным при содействии волонтеров комплексного центра.Кроме того, сотрудники центра в канун Международного дня инвалида посетили на дому своих подопечных и вручили им кондитерские наборы.Участники круглого стола обсудили вопросы назначения социальных пособий и пенсий, оздоровления и реабилитации, трудоустройства людей с ограниченными возможностями, обеспечения их медикаментами, слуховыми аппаратами, средствами реабилитации, а также беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.В Доме культуры села Хрящеватое состоялась тематическая дискуссия "Жить и побеждать!". На встрече обсуждались различные формы работы с проживающими в Хрящеватом людьми с особыми потребностями. Участники мероприятия посмотрели несколько социальных видеороликов и познакомились с литературной выставкой "Эхо добра".КРАСНЫЙ ЛУЧКруглый стол на тему "Социальная поддержка лиц с ограниченными физическими возможностями" прошел в управлении труда и социальной защиты населения администрации Красного Луча. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Константин Огурцов, депутат Народного Совета Сергей Серов, руководители общественных и благотворительных организаций города, начальник и руководители структурных подразделений управления труда и социальной защиты населения городской администрации.Огурцов от имени главы администрации Красного Луча Сергея Рыбальченко поприветствовал участников круглого стола и отметил, что "эта дата – дань уважения и признательности тем людям, которые вопреки всему стараются вести активный образ жизни, показывают пример стойкости, мужества и терпения".Серов отметил эффективную и плодотворную работу сотрудников управления труда и социальной защиты населения администрации города, Краснолучского комплексного центра социального обслуживания населения и вручил благодарственные письма от Народного Совета ЛНР отличившимся работникам социальной сферы.В ходе заседания руководители общественных организаций инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, больных сахарным диабетом озвучили проблемные вопросы, касающиеся жизнеобеспечения людей с особыми потребностями и обратили внимание на то, что все социальные программы выполняются в полном объеме.Председатель Краснолучской городской общественной организации ветеранов Екатерина Изотова поблагодарила все общественные и благотворительные организации за сотрудничество и вручила благодарственные письма их руководителям.ЛУТУГИНСКИЙ РАЙОНМолодежь Лутугинщины в Международный день инвалида провела акцию "Протяни руку дружбы", в ходе которой передала наборы для творчества детям, проходящим реабилитацию в Лутугинском отделении Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение".Кроме того, активисты молодежного совета провели 1 декабря акцию "Разные возможности – равные права". Участники мероприятия раздали жителям информационные буклеты, а маленькие лутугинцы с особенными потребностями получили посылки с наборами для творчества.ПЕРВОМАЙСКУчащиеся Калиновской средней школы имени Полины Коваленко вместе с сотрудниками Первомайского комплексного центра социального обслуживания населения предоставления социальных услуг посетили инвалидов поселка Калиново.Волонтеры из 9-11 классов школы № 30 имени Олейникова вместе с социальными работниками управления труда и социальной защиты населения администрации Первомайска и социальным педагогом школы посетили людей с ограниченными возможностями в микрорайоне, где расположено учреждение образования.Волонтеры из школы поселка Золотое-5 в рамках благотворительной акции "Поделись своим добром" изготовили подарки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Совместно с педагогом-организатором они посетили одиноких пожилых людей на дому и передали им свои гостинцы вместе с пожеланиями добра, здоровья и мира, а также предложили пенсионерам посильную помощь.ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНТоржественное мероприятие состоялось в администрации Перевальского района. Заместитель главы администрации региона Олег Фильчаков вручил благодарственные письма медицинским работникам и активистам общественных организаций района, занимающимся реабилитацией инвалидов.В отделении для постоянного проживания пожилых одиноких людей "Забота" выступил хор клуба "Ветеран". Также подопечных отделения навестила член Общественной палаты ЛНР Ирина Сычева."Жители этого учреждения всегда рады, когда к ним приходишь в гости, и искренне расстраиваются, когда покидаешь стены отделения. Каждая поездка сюда заставляет задуматься о милосердии, о вере, о том, что есть те, кому нужно наше внимание и наша поддержка", - сказала Сычева.Подопечным отделения были переданы сладости.Сычева призвала всех неравнодушных граждан оказывать посильную помощь пожилым людям и организовывать подобные гуманитарные акции.Для подопечных отделения социальной реабилитации детей-инвалидов Перевальского комплексного центра социального обслуживания населения была организована развлекательная программа, включающая в себя игры, конкурсы и танцы.СВЕРДЛОВСКВоспитанники театральной студии "Экспромт" Червонопартизанского центра детского и юношеского творчества Свердловского района в дистанционном формате записали видеообращение к ровесникам с ограниченными физическими возможностями.Видеопоздравление "Мы разные, но мы вместе!" размещено на канале администрации Свердловска и Свердловского района в YouTube.РОВЕНЬКИИсполняющий обязанности главы администрации Ровеньков Андрей Рубанцов вручил людям с ограниченными возможностями технические средства реабилитации.В доме-интернате для лиц пожилого возраста и инвалидов прошла концертная программа "Жизнь всегда прекрасна" с участием хора "Отрада" Ровеньковского комплексного центра социального обслуживания населения.Депутаты Народного Совета ЛНР, представители Ровеньковской городской организации ветеранов, исполкома территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" посетили отделение социальной реабилитации центра соцобслуживания Ровеньков и подарили его подопечным трости.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНГлава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко посетил семьи из Зимогорья, в которых проживают люди с особыми потребностями, и вручил им средства реабилитации, продуктовые и гигиенические наборы, памперсы для взрослых и детей. Во время визитов он поинтересовался проблемами, с которыми сталкиваются такие семьи, проконсультировал граждан по интересующим их вопросам социальной защиты населения, а решение некоторых взял на личный контроль.Работники Дома культуры села Хорошее и местной библиотеки провели акцию "От милосердия к доброте", в ходе которой вручили односельчанам белые ленточки, символизирующее толерантность по отношению к людям с ограниченными возможностями.СТАХАНОВВ Стахановском территориальном отделении общества глухих состоялось мероприятие, участниками которого стали инвалиды по слуху из Стаханова, Брянки, Первомайска и Кировска.Заместитель главы горадминистрации Тамара Ковтун за многолетнюю работу по защите прав инвалидов по слуху вручила благодарность главы города председателю Стахановского теротделения Луганского республиканского общества глухих Ольге Гузелевич. Активисты организации были отмечены благодарственными письмами за участие в общественной жизни Стаханова и активную гражданскую позицию.По традиции, участники организации подготовили небольшую концертную программу, а завершилось мероприятие общим чаепитием.В Стахановском территориальном отделении Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов "Возрождение" состоялась городская акция "Визит добра", в которой приняли участие депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев и представители руководства города."Ваше мужество и способность преодолевать трудности вызывают заслуженное уважение. Каждый жизненный шаг требует от вас силы воли. В этот день хочу пожелать вам здоровья и терпения. Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди", – обратился к собравшимся Губарев, который вручил детям-инвалидам подарки.Также юным подопечным центра были переданы от администрации города и от объединения женщин-предпринимателей, частных предпринимателей Стаханова и общественной организации "Сердце матери".***Международный день инвалидов был установлен на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря 1992 года. На той же сессии, Генеральная Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить ежегодно в этот день мероприятия в ознаменование Международного дня инвалидов с целью их интеграции в жизнь общества.03 декабря — Луганск