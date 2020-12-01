«Заря» победила «Лестер» в Лиге Европы. ФОТО
В 5 туре Лиги Европы «Заря» победила «Лестер».
«Лестер» играл вторым составом. Брэндон Роджерс не привез в Запорожье главных звезд команды во главе с Каспером Шмейхелем и Джейми Варди. «Лестер» уже гарантировал себе выход из группы. Поэтому свой шанс получили молодые футболисты и игроки резерва.
«Заря» имела кадровые проблемы. Виктор Скрипник не смог рассчитывать на защитника Виталия Вернидуба и полузащитника Дмитрия Хомченовского. Таким образом опорник Дмитрий Иванисеня вынужден был играть в центре защиты.
Хозяевам не хватало последнего паса. В первом тайме «Заря» владела инициативой, но почти не создавала опасности у ворот соперника. Во второй половине игры «Лестер» выровнял игру и хозяевам стало проще играть в атаке имея пространство. Подопечные Скрипника доходили до ворот соперника, но не знали что им делать дальше. Единственный острый пас привел к забитому мячу.
«Лестер» был пассивным в атаке. За весь матч гости создали только два острых момента. В обоих случаях «Зарю» выручил вратарь Никола Васили. Особенно эффективным был сейв боснийского голкипера на последних секундах матча.
Единственный острый пас привел к забитому мячу
«Лидеры» «Зари» провели не самый сильный матч. Конструктор атак Владлен Юрченко оставил партнеров без острых передач. Владислав Кочергин злоупотреблял индивидуальными действиями. Артем Громов потерялся в атаке.
Иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш принес победу «Заре».
Команда Скрипника сыграла второй матч в Лиге Европы на ноль. Если в первых 3 матчах луганчане пропустили 9, то уже второй матч оставляют свои ворота в неприкосновенности. Защита перестал ошибаться, команда отказалась от рисковых действий.
«Заря» заслужила победу, но... В первом тайме хозяева пытались играть с позиции силы, но так и не смогли забить. Когда соперник освежил игру, благодаря заменам, то начали играть от обороны. Не просто закрылись, но искали возможности для своих быстрых атак. Надежность в обороне, настойчивость и своевременная замена принесли свои результаты.
Но, «Заря» потеряла все шансы на выход из группы. «Лестер» и «Брага» набрали по 10 очков. В следующем туре «Заря» пожалует в гости к «Браге»
Команда - Сегодня, 01:15 54
«Лестер» играл вторым составом. Брэндон Роджерс не привез в Запорожье главных звезд команды во главе с Каспером Шмейхелем и Джейми Варди. «Лестер» уже гарантировал себе выход из группы. Поэтому свой шанс получили молодые футболисты и игроки резерва.
«Заря» имела кадровые проблемы. Виктор Скрипник не смог рассчитывать на защитника Виталия Вернидуба и полузащитника Дмитрия Хомченовского. Таким образом опорник Дмитрий Иванисеня вынужден был играть в центре защиты.
Хозяевам не хватало последнего паса. В первом тайме «Заря» владела инициативой, но почти не создавала опасности у ворот соперника. Во второй половине игры «Лестер» выровнял игру и хозяевам стало проще играть в атаке имея пространство. Подопечные Скрипника доходили до ворот соперника, но не знали что им делать дальше. Единственный острый пас привел к забитому мячу.
«Лестер» был пассивным в атаке. За весь матч гости создали только два острых момента. В обоих случаях «Зарю» выручил вратарь Никола Васили. Особенно эффективным был сейв боснийского голкипера на последних секундах матча.
Единственный острый пас привел к забитому мячу
«Лидеры» «Зари» провели не самый сильный матч. Конструктор атак Владлен Юрченко оставил партнеров без острых передач. Владислав Кочергин злоупотреблял индивидуальными действиями. Артем Громов потерялся в атаке.
Иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш принес победу «Заре».
Команда Скрипника сыграла второй матч в Лиге Европы на ноль. Если в первых 3 матчах луганчане пропустили 9, то уже второй матч оставляют свои ворота в неприкосновенности. Защита перестал ошибаться, команда отказалась от рисковых действий.
«Заря» заслужила победу, но... В первом тайме хозяева пытались играть с позиции силы, но так и не смогли забить. Когда соперник освежил игру, благодаря заменам, то начали играть от обороны. Не просто закрылись, но искали возможности для своих быстрых атак. Надежность в обороне, настойчивость и своевременная замена принесли свои результаты.
Но, «Заря» потеряла все шансы на выход из группы. «Лестер» и «Брага» набрали по 10 очков. В следующем туре «Заря» пожалует в гости к «Браге»
Команда - Сегодня, 01:15 54
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