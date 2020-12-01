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Курс валют в Луганске на 4 декабря

robot Сегодня, 06:150Новости
Курс валют в Луганске на 4 декабря
Государственный банк информирует о том, что с 4 декабря 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 75,1996 рубля
1 ЕВРО 91,1946 рубля
10 украинских гривен 26,5968 рубля.
Вчера, 3 декабря курс основных валют был следующий:
1 доллар США 75,6151 рубль
1 ЕВРО 91,3052 рубля
10 украинских гривен 26,5925 рублей Экономика - Сегодня, 06:00 124

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