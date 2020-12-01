ОТ РЕДАКЦИИ: Луганский Информационный Центр. За сотню миллионов

Луганский Информационный Центр отмечает шестую годовщину с начала своей работы.Указ об учреждении Государственного информационного агентства "Луганский Информационный Центр" был подписан главой ЛНР 4 декабря 2014 года. Согласно документу, информагентство, получившее статус официального электронного печатного органа главы ЛНР, создано "с целью опубликования достоверной информации о событиях в Луганской Народной Республике, а также информирования о деятельности законодательной и исполнительной власти, а также публикации законов и подзаконных нормативных правовых актов".ВМЕСТЕ С РЕСПУБЛИКОЙВсе шесть лет агентство развивалось вместе с молодой Республикой. Коллектив ЛуганскИнформЦентра в непростых условиях непрекращающейся информационной борьбы набирался опыта, работая по самому широкому спектру тем: от боевых действий до восстановления разрушенных войной объектов народного хозяйства, от законодательных инициатив до трудовых будней тружеников всех сфер. И новости ЛИЦ, многие из которых поначалу писались буквально "на коленке", и фотографии, сделанные нашими корреспондентами, теперь уже стали историей, свидетельством борьбы народа Луганской Народной Республики за свою свободу и наглядным подтверждением возрождения Луганщины, которую не смогли поработить оккупанты.О том, что наши материалы являются важным источником информации не только для жителей ЛНР, можно судить по регулярно появляющимся в украинских СМИ сообщения, в которых либо просто пересказываются новости, размещенные на "сепаратистском" по мнению Киева и официально запрещенном на Украине интернет-ресурсе, либо со ссылкой на информацию ЛуганскИнформЦентра делаются неуклюжие попытки перевернуть все с ног на голову, чтобы показать, как "плохо жить в ЛНР".Также свидетельством важности агентства как источника информации могут служить неоднократные кибер-атаки на него, которые предпринимались внешними силами.БОЛЬШЕ СОТНИ МИЛЛИОНОВВ этом году общее количество посетителей сайта ЛИЦ с начала его работы превысило 104 млн, при этом среднее ежесуточное количество просмотров за весь период составляет 47,4 тыс.Чаще всего информацию агентства читают люди среднего и старшего возраста (около 75% посетителей сайта).Наибольшее количество (76,1%) посетителей сайта составляют жители ЛНР и временно подконтрольных Киеву районов Луганщины, России (14,1%) Украины (5,7%), ДНР и временно подконтрольных Киеву районов Донетчины, а также жители других государств, среди которых Швеция, ФРГ, США, Польша, Великобритания и Израиль.В общей сложности за шесть лет читателями нашего сайта стали жители 135 государств.К настоящему времени на сайте ЛИЦ опубликовано более 62 тыс. различных сообщений, в том числе новостей, интервью, очерков, фоторепортажей, документов.Комментарии относительно происходящих в ЛНР и за ее пределами событиях агентству давали представители властей и общественности Донбасса, Украины, России, стран дальнего зарубежья.За время работы ЛуганскИнформЦентра на его площадке было проведено свыше 3,3 тыс. пресс-конференций и брифингов.Расширению международной аудитории способствовал и запуск в сентябре 2016 года англоязычной версии сайта ЛИЦ, на которой публикуются наиболее важные и интересные для иностранных читателей сообщения. Распространение новостей о событиях в ЛНР на английском языке стало нашим скромным вкладом в прорыв организованной Киевом и его западными покровителями информационной блокады. Пробить эту завесу лжи можно лишь постоянно донося до людей, находящихся далеко от Донбасса, объективную информацию. К настоящему времени на англоязычный сайт ЛИЦ вышло более 4,1 тыс. материалов.04 декабря — Луганск