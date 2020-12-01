Как восстановить выплату пенсии если пенсионер-переселенец переехал в другой город





О порядке перевода пенсионного дела ВПЛ по новому месту жительства рассказал «Юридический советник для переселенцев». Об этом пишет «Трибун».



Так, пунктом 1.5. «Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 (с изменениями), предусмотрено, что заявление по запросу пенсионного дела по новому месту жительства подается пенсионером лично в орган, назначающий пенсию, по новому месту жительства (регистрации).



Отмечается, что соответствующее положение касается как переселенцев, так и других лиц, получающих пенсию.



Таким образом, для перевода пенсионного дела и возобновления выплаты пенсии необходимо лично обратиться в пенсионный орган по новому месту жительства. Школа выживания - Сегодня, 06:30 114 Действующим законодательством не предусмотрена возможность перевода пенсионного дела родственника или другого лица по доверенности.О порядке перевода пенсионного дела ВПЛ по новому месту жительства рассказал «Юридический советник для переселенцев». Об этом пишет «Трибун».Так, пунктом 1.5. «Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 (с изменениями), предусмотрено, что заявление по запросу пенсионного дела по новому месту жительства подается пенсионером лично в орган, назначающий пенсию, по новому месту жительства (регистрации).Отмечается, что соответствующее положение касается как переселенцев, так и других лиц, получающих пенсию.Таким образом, для перевода пенсионного дела и возобновления выплаты пенсии необходимо лично обратиться в пенсионный орган по новому месту жительства. Школа выживания - Сегодня, 06:30 114

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