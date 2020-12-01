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Как восстановить выплату пенсии если пенсионер-переселенец переехал в другой город

robot Сегодня, 06:4528Новости
Как восстановить выплату пенсии если пенсионер-переселенец переехал в другой город
Действующим законодательством не предусмотрена возможность перевода пенсионного дела родственника или другого лица по доверенности.

О порядке перевода пенсионного дела ВПЛ по новому месту жительства рассказал «Юридический советник для переселенцев». Об этом пишет «Трибун».

Так, пунктом 1.5. «Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 (с изменениями), предусмотрено, что заявление по запросу пенсионного дела по новому месту жительства подается пенсионером лично в орган, назначающий пенсию, по новому месту жительства (регистрации).

Отмечается, что соответствующее положение касается как переселенцев, так и других лиц, получающих пенсию.

Таким образом, для перевода пенсионного дела и возобновления выплаты пенсии необходимо лично обратиться в пенсионный орган по новому месту жительства. Школа выживания - Сегодня, 06:30 114

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