«Лугансквода» предлагает легализовать незаконные врезки к сетям водоснабжения до 31 января
«Лугансквода» до 31 января 2021 года проводит акцию по легализации незаконных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«В преддверии Нового года ГУП «Лугансквода» предоставляет возможность узаконить отношения с поставщиком услуг, а именно легализовать имеющиеся незаконные подключения (врезки) в системы водоснабжения и канализации. До 31 января 2021 года ко всем желающим узаконить свои подключения штрафные санкции применяться не будут», — говорится в сообщении.
По вопросу легализации подключений потребители могут обращаться в отдел сбыта водоканала по месту жительства в будние дни с 8:30 до 15:00 или к своему контролеру на участке (при его посещении). Удобный город - Сегодня, 07:00 245
«В преддверии Нового года ГУП «Лугансквода» предоставляет возможность узаконить отношения с поставщиком услуг, а именно легализовать имеющиеся незаконные подключения (врезки) в системы водоснабжения и канализации. До 31 января 2021 года ко всем желающим узаконить свои подключения штрафные санкции применяться не будут», — говорится в сообщении.
По вопросу легализации подключений потребители могут обращаться в отдел сбыта водоканала по месту жительства в будние дни с 8:30 до 15:00 или к своему контролеру на участке (при его посещении). Удобный город - Сегодня, 07:00 245
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