«Едва ли это можно предсказать. Одно ясно уже сейчас: команда Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке (Украины. — ред.)», — сказал Антонов в ответ на вопрос о реализации Киевом мер по урегулированию конфликта в Донбассе.

Фото: © president.gov.uaКоманда украинского президента Владимира Зеленского не может создать политические условия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает RT.вЃЈвЃЈРоссийский посол добавил, что киевляне продолжают дискриминацию этнических русских и русскоговорящих, что нарушает множество международных норм.вЃЈОн отметил, что новая встреча в нормандском формате возможна только «после выполнения Киевом уже имеющихся соглашений по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года».