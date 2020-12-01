В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса

Фото: © РИА Новости / Алексей ДаничевВ Москве открыли электронную запись на вакцинацию от COVID-19 для медиков и учителей, а также работников соцслужб. Регистрация возможна только через портал mos.ru, передает РИА Новости.В среду Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, два миллиона доз вакцины будут готовы уже в ближайшие дни.вЃЈСейчас вакцинация от коронавируса доступна только москвичам, находящимся в основной группе риска. К ним относятся горожане, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. Кроме медработников и педагогов вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений.вЃЈПо мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.вЃЈКак заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.вЃЈПрививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись доступна на две недели вперед.Работа прививочных пунктов в Москве начнется 5 декабря.вЃЈПрививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.вЃЈНа вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.Привитые москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.