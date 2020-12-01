ВСУ заминировали окраину Геевки, поле в Орехово и дорогу у Горского – Народная милиция

Киевские силовики заминировали окраину села Геевка, сельскохозяйственное поле вблизи села Орехово и дорогу, ведущую в Горское. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Военнослужащие 80-й бригады ВСУ установили 7 противопехотных мин ПМН-2 на окраине населенного пункта Геевка, а вблизи населенного пункта Орехово боевики из 92-й бригады установили 10 противотанковых мин на сельскохозяйственном поле и 5 мин вдоль дороги, ведущей в населенный пункт Горское", - говорится в сообщении.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что с 1 сентября 2020 года на украинских минах подорвались более 20 военнослужащих ВСУ, а также 12 мирных жителей Донбасса.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 декабря — Луганск