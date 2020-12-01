"Почта ЛНР" собрала более 40 тыс. руб. для детских домов и интернатов

Государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР" в рамках благотворительной акции "Лучики добра" собрало более 40 тыс. руб. для детских домов и интернатов. Об этом сообщили на предприятии.

"За период с июня по ноябрь 2020 года участниками акции осуществлена подписка на 943 экземпляра детских периодических изданий на сумму 48,4 тысячи рублей, а также детские социальные учреждения Республики получили адресную денежную помощь в размере 40,3 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, "Почта ЛНР" с 1 июня по 30 декабря 2020 года проводит благотворительную акцию "Лучики добра" по сбору помощи для детских домов и интернатов.

Для участия в ней каждый желающий может оформить подписку на детские периодические издания или сделать благотворительный платеж в адрес детских домов, школ-интернатов, самостоятельно выбрав социальное учреждение Республики из списка, предложенного операторами почтовой связи.

04 декабря — Луганск